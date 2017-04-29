29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:19Güneş 05:58Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:06Yatsı 21:37
    • 27°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 94.655 0.40
  • Altın: 144,854 0.06
  • Dolar: 3,5508 -0.34
  • Euro: 3,8707 -0.11

Hain terörist 29 yıl sonra yakalandı

»
Türk polisi, şehitlerin kanını yerde bırakmadı!
Hain terörist 29 yıl sonra yakalandı
Hain terörist 29 yıl sonra yakalandı Hain terörist 29 yıl sonra yakalandı Hain terörist 29 yıl sonra yakalandı

1988’de Tunceli’de öğretmenler Çağlar ve Sarısaç, terörist Kıldağ tarafından şehit edilmişti. Kıldağ, 29 yıl sonra tur gemisiyle geldiği Karayipler’de kıskıvrak yakalandı. Türk İnterpolü Kıldağ’ın iadesi için işlemleri başlattı.

Türk Emniyeti çok önemli bir operasyona daha imza atarak şehitlerin kanını yerde bırakmadı. 1988 yılında öğretmenler Mustafa Çağlar ve Musa Sarısaç PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olmuşlardı. O dönem katillerin peşine düşen polis, saldırıyı düzenleyen teröristin 1958 doğumlu Celal Kıldağ olduğunu belirledi.

ALMANYA İADEYİ REDDETMİŞTİ

Yıllar süren davalar sonucunda terörist Kıldağ, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında Türkiye'den kaçarak Almanya'ya yerleşti. Celal Kıldağ hayatını Almanya'da sürdürmeye devam etti. Kırmızı Bülten ile aranmasına rağmen, Interpol'ün tüm girişimlerine rağmen bir türlü Türkiye'ye iade edilmedi. Almanya'da sefa süren Kıldağ için polisin süreci daha bitmemişti.

TATİL ADASINDA SEFA SÜRECEKTİ

Türk polisi iki öğretmenin kanını yerde bırakmamaya kararlıydı. Hiç bıkmadan, üşenmeden Celal Kıldağ izlenmeye devam edildi. Almanya'da bunalan Kıldağ, Karayipler'deki tatil adası Cayman'a yerleşmeye karar verdi. Türk polisi bunu tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı hemen harekete geçti.

GEMİDEN İNDİĞİ ANDA KISKIVRAK

Şehit öğretmenler Mustafa Çağlar ve Musa Sarısaç'ı şehit eden Kıldağ, 29 yıl sonra tur gemisiyle Cayman Adaları'na doğru yola çıktı. Türk İnterpolü bilgileri ve Kırmızı Bülteni Cayman Adası polisine bildirerek "yakalayın bu adamı" yazısı geçti. Kıldağ sefa sürmek için indiği gemiden sonra polis tarafından gözaltına alındı. Interpol öğretmenlerin katilinin iadesi için girişimleri başlattı.

Akşam

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Korkunç gece! 6 otobüs cayır cayır yandıKorkunç gece! 6 otobüs cayır cayır yandıBursu'da yolcu otobüsü parkında çıkan yangında 7 otobüs alev aldı. 6'sı kullanılamaz hale geldi, bir otobüste hasar oluştu.
Hain terörist 29 yıl sonra yakalandıHain terörist 29 yıl sonra yakalandıTürk polisi, şehitlerin kanını yerde bırakmadı!
TSK'dan flaş açıklama! 89 terörist öldürüldüTSK'dan flaş açıklama! 89 terörist öldürüldüTSK'dan yapılan açıklamaya göre, Sincar ve Karaçok'a yapılan operasyonlarda toplam 89 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede sıcak saatler! Sayı 10'a çıktıBölgede sıcak saatler! Sayı 10'a çıktıTunceli'nin Aliboğazı bölgesinde operasyon sürüyor. Valilik, bölgede bugün 5 teröristin etkisiz hale geldiğini açıklamıştı. TSK ise 5 teröristin daha öldürüldüğü bilgisini verdi.
Dünyanın konuştuğu operasyonda AWACS detayıDünyanın konuştuğu operasyonda AWACS detayıIrak ve Suriye’de PKK kamplarına düzenlenen eş zamanlı hava operasyonunda kilit noktası o gece havadaki AWACS'dı.
Suriye sınırına dev askeri sevkiyat!Suriye sınırına dev askeri sevkiyat!Kilis'in Suriye'nin sınırındaki birliklere, aralarında obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
  • İşte teröristbaşı Gülen'in Bylock'tan paylaştığı mesaj29 Nisan 2017 Cumartesi 08:59
  • Halkı sokağa çağıran hainler yakalandı!29 Nisan 2017 Cumartesi 08:41
  • Tespit edilen FETÖ'cü: Eğer beni bulmuşsanız...29 Nisan 2017 Cumartesi 08:34
  • Tanktaki sır albay29 Nisan 2017 Cumartesi 08:22
  • ABD'den PKK'ya: Türkiye vuracak kaçın29 Nisan 2017 Cumartesi 08:14
  • Vatan haini Adil Öksüz’ün yengesi itirafçı oldu29 Nisan 2017 Cumartesi 08:07
  • İstanbul Boğazı çift yönlü kapatıldı29 Nisan 2017 Cumartesi 08:03
  • İlk kez görücüye çıkacak! 120 km'den vuruyor28 Nisan 2017 Cuma 20:30
  • İşte 15 Temmuz gecesi tank personelleri28 Nisan 2017 Cuma 20:05
  • Erdoğan Trump'a seslendi: Rahatsızız...28 Nisan 2017 Cuma 18:25
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri