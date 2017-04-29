29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Milli İHA ANKA, yerli mühimmatla ilk testi geçti

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TAI tarafından geliştirilen yerli tasarım silahlı İHA ANKA, ilk atışını gerçekleştirerek testleri başarıyla tamamladı.
Milli İHA ANKA, yerli mühimmatla ilk testi geçti
Milli İHA ANKA, yerli mühimmatla ilk testi geçti Milli İHA ANKA, yerli mühimmatla ilk testi geçti Milli İHA ANKA, yerli mühimmatla ilk testi geçti

ANKA, yine milli imkanlarla geliştirilen Cirit ve UMTAS füzeleriyle hedefini imha etti.

Türkiye'nin terörle mücadelede elini çok güçlendirecek bir gelişmenin müjdesini Milli Savunma Bakanlığı twitterdan verdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından geliştirilen silahlı ANKA, test uçuşuyla birlikte yerli mühimmatlarla ilk atışını gerçekleştirdi.

Önümüzdeki aylarda operasyonlarda görev alacak

Silahlı ANKA'nın üzerinde tamamen yerli 4 Cirit ve 2 UMTAS roketleri bulunuyor. ANKA'nın önümüzdeki aylarda operasyonlarda aktif bir şekilde rol alması bekleniyor. Yerli silahsız İHA'lar ise şuanda terör opersayonlarında görev alıyor.

Yerli İHA sistemlerinden ilk atışı Baykar-Kale'nin Bayraktar'ı atmıştı. Kısa süre sonra da Bayraktar MAM-L ile Güneydoğu'da operasyonlara başlamıştı. Bayraktar'ı Vestel'in Karayel İHA'sı izlemişti.

Türkiye, dünyada silahlı İHA üreten 5 ülkeden biri.

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