29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Korkunç gece! 6 otobüs cayır cayır yandı

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Bursu'da yolcu otobüsü parkında çıkan yangında 7 otobüs alev aldı. 6'sı kullanılamaz hale geldi, bir otobüste hasar oluştu.
Korkunç gece! 6 otobüs cayır cayır yandı
Korkunç gece! 6 otobüs cayır cayır yandı Korkunç gece! 6 otobüs cayır cayır yandı Korkunç gece! 6 otobüs cayır cayır yandı

Bursa'da yolcu otobüslerin park ettiği alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, 1 otobüste de hasar meydana geldi.

OTOBÜSLER ALEV ALEV YANDI

Merkez Osmangazi ilçesi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınındaki özel bir firmaya ait yolcu otobüsü parkında saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler kısa sürede büyüyerek diğer otobüslere de sıçradı.

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2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışman ardından söndürülürken, yangında 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, bir otobüste de hasar oluştu. Polis ekipleri de İstanbul Yolu'nda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.

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KUNDAKLAMA ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler yangının kundaklama sonucu çıktığı olasılığı üzerinde duruyor. Hurdaya dönen otobüslerin soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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