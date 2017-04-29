Kuzey Kore'nin başarısız füze denemesinden kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore bugün fırlattığı başarısız füze ile Çin'in ve onun saygın devlet başkanının arzusuna saygısızlık etmiştir" ifadesini kullandı.
29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Trump, Kuzey Kore'ye Çin üzerinden yüklendi
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin son başarısız balistik füze denemesinin ardından sosyal medya hesabından çok sert açıklama yaptı.
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