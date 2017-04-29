29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:19Güneş 05:58Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:06Yatsı 21:37
    • 28°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 94.655 0.40
  • Altın: 144,854 0.06
  • Dolar: 3,5508 -0.34
  • Euro: 3,8707 -0.11

Trump, Kuzey Kore'ye Çin üzerinden yüklendi

»
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin son başarısız balistik füze denemesinin ardından sosyal medya hesabından çok sert açıklama yaptı.
Trump, Kuzey Kore'ye Çin üzerinden yüklendi
Trump, Kuzey Kore'ye Çin üzerinden yüklendi Trump, Kuzey Kore'ye Çin üzerinden yüklendi Trump, Kuzey Kore'ye Çin üzerinden yüklendi

Kuzey Kore'nin başarısız füze denemesinden kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore bugün fırlattığı başarısız füze ile Çin'in ve onun saygın devlet başkanının arzusuna saygısızlık etmiştir" ifadesini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriye sınırı ısınıyor! ABD zırhlıları bölgedeSuriye sınırı ısınıyor! ABD zırhlıları bölgedeABD’nin TSK ile YPG arasında olası çatışmaları önlemek için Türkiye sınırına zırhlı araçlarını konuşlandırdığı ileri sürüldü. TSK de sınır birliklerine takviye yaptı.
Trump, Kuzey Kore'ye Çin üzerinden yüklendiTrump, Kuzey Kore'ye Çin üzerinden yüklendiABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin son başarısız balistik füze denemesinin ardından sosyal medya hesabından çok sert açıklama yaptı.
7.2 büyüklüğünde şiddetli deprem7.2 büyüklüğünde şiddetli depremFilipinler'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tehlikeli dalgalar oluşabileceğine yönelik uyarı yapıldı.
AB'yi uyardı: Türkiye'yi eleştirmekten kaçınınAB'yi uyardı: Türkiye'yi eleştirmekten kaçınınMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Avrupa güvenliğinin Türkiye'deki istikrara bağlı olduğunu belirterek, AB'ye Türkiye'ye karşı tutumundan ötürü uyarıda bulundu.
Ankara'ya sürpriz ziyaret!Ankara'ya sürpriz ziyaret!ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Scaparrotti, Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Küstah tehdit! Tüm güçlerimizle saldırırızKüstah tehdit! Tüm güçlerimizle saldırırızABD'nin zırhlı araçlarla korumaya aldığı terör örgütü YPG'den küstah bir tehdit geldi.
  • Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi29 Nisan 2017 Cumartesi 08:05
  • ABD bayrağı altında nöbet tutan teröristler29 Nisan 2017 Cumartesi 08:00
  • ABD: Askeri harekata hazırız!29 Nisan 2017 Cumartesi 07:59
  • Suriyeliler PYD zulmünü anlattı29 Nisan 2017 Cumartesi 07:58
  • İsrail'e çok sert sözler! Bedel ödeteceğiz29 Nisan 2017 Cumartesi 07:57
  • Türkiye ile ilişkiler durdurulsun diyen tek ülke!29 Nisan 2017 Cumartesi 07:53
  • Kurz'dan küstah istek! Müzakere edelim ancak...28 Nisan 2017 Cuma 19:40
  • Almanya'da dehşete düşüren olay! Mülteci kılığına girip..28 Nisan 2017 Cuma 19:15
  • Merkel savaş açtı! Merhamet beklemeyin28 Nisan 2017 Cuma 17:10
  • Yunanistan'dan gerçek mermilerle tatbikat!28 Nisan 2017 Cuma 15:31
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri