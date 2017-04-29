Trump, Kuzey Kore'ye Çin üzerinden yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin son başarısız balistik füze denemesinin ardından sosyal medya hesabından çok sert açıklama yaptı.

Kuzey Kore'nin başarısız füze denemesinden kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore bugün fırlattığı başarısız füze ile Çin'in ve onun saygın devlet başkanının arzusuna saygısızlık etmiştir" ifadesini kullandı.