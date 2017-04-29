Erdoğan: Engel var diyene kapım açık

Erdoğan, Türkiye’de yatırıma engel olmadığını belirterek “Kim bir engel var diyorsa, bakın ben Cumhurbaşkanı olarak kapımı açık tutuyorum. Bize müracaatını rahatlıkla yapar” dedi

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi özel oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm girişimcilerin, yatırımcıların her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yatırım yapmanın önünde engel olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Kim bir engel var diyorsa, bakın ben Cumhurbaşkanı olarak kapımı açık tutuyorum. Bize müracaatını rahatlıkla yapar. Çünkü siyasetçinin görevi yatırımcının önündeki taşı kaldırmaktır. Eğer siz önüne engel koyarsanız o ülkede yatırım olmaz. Ama biz o taşları kaldırarak yatırımcının gelmesini sağlayacağız. Bugüne kadar bunu başardık. Başbakanlığım döneminde bir ara küresel yatırım 22.5 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi bizim onu yakalayıp daha da ileri taşımamız gerekiyor. Bu adımı da atacağız. Fakat şundan mutluyum. Ülkemde dinamik bir iç yatırımcı portföyümüz var. Onların da dışarıdan yanlarındaki ortaklarıyla bu yatırımları geliştirmelerinin çok büyük önem arz ettiğini söylüyorum.”

‘KİMSE KULAK ASMASIN’

Erdoğan, hükümetin teşvik yasası çıkardığını, teşvikte büyük önem arz eden bu paketin yatırımcıya “Artık gel burada yatırımını yap, işte buyur bak sana şu kadar muafiyet var. Bu muafiyetlerden de istifade et” dediğini söyledi. Şu anda birçok yatırımcının bu konuda attığı adımların da kendilerini teşvik ettiğini dile getiren Erdoğan, “Ben Cumhurbaşkanı olarak şu anda tüm girişimcilerin, yatırımcıların her zaman yanında olmaya devam edeceğim. İkili ve üçüncü ülkelerde de yatırım yapmaya özellikle birlikte devam edeceğiz. Kimsenin bu konuda endişesi olmasın ve dışarıda yapılan bu yalan yanlış kampanyalara da kimse kulak asmasın. Ben bu kampanyaları yapanlara sesleniyorum; siz önce şu teröristleri ülkenizde gizlemekten, saklamaktan bir vazgeçin. Özellikle Avrupa” diye konuştu.

‘HAYIR’ DİYENLERI DIŞLAYACAĞIZ DEMEK DEĞİL

Erdoğan, “16 Nisan referandumunun ABD ve Avrupa tarafından yakinen izlendiğini biliyorsunuz. İnsanlar referandumun etkisini nasıl görmeli?” sorusu üzerine, Türkiye’ye şu anda samimi bakış serdeden tüm girişimciler açısından yeni bir dönemin başladığını söyledi. Erdoğan, “Son birkaç gün içerisinde ekonomideki sıçramanın özellikle yatırım alanlarının açılmasına yönelik atılmakta olan adımların Türkiye’nin bir güvenli liman olarak görülmesi tabii ki bu seçim neticesinin nereye vardığını gösteriyor” diye konuştu. Amerika’daki seçimlerde yüzde 51, yüzde 52 gibi neticeler alındığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Sanıktan en fazla oyu 51.4 ile ‘Evet’ diyenler kazanmıştır. ‘Hayır’ diyenler 48.6 almıştır. Bu sonuç, ‘bizler ‘Hayır’ diyenleri dışlayacağız’ demek değildir. Onlar da benim ülkemin insanlarıdır. Devasa adımlar attık. Topraklar bizim.”