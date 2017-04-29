29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Suriye sınırı ısınıyor! ABD zırhlıları bölgede

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ABD’nin TSK ile YPG arasında olası çatışmaları önlemek için Türkiye sınırına zırhlı araçlarını konuşlandırdığı ileri sürüldü. TSK de sınır birliklerine takviye yaptı.
Suriye sınırı ısınıyor! ABD zırhlıları bölgede
Suriye sınırı ısınıyor! ABD zırhlıları bölgede Suriye sınırı ısınıyor! ABD zırhlıları bölgede Suriye sınırı ısınıyor! ABD zırhlıları bölgede

Türkiye’nin Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK’nin Suriye’deki uzantısı YPG arasında yaşanan çatışmaların ardından ABD ordusunun, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırına zırhlı araçlar konuşlandırdığı ileri sürüldü. Adımın TSK ile YPG arasında çatışmaları önlemek amacıyla atıldığı kaydedildi. TSK de dün YPG bölgesinden yapılan taciz ateşlerini önlemek maksadıyla Kilis’in Suriye sınırındaki birliklere, ağır silah ve personel sevkiyatı yaptı.

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Sputnik’in terör örgütü PKK’nin Suriye’deki uzantısı YPG kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ABD askerleri dün zırhlı araçlarını Kobani’den Kamışlı’ya kadar sınır hattı boyunca konuşlandırmaya başladı. YPG’liler “ABD’ye, Türkiye’nin bir kez daha saldırması halinde Rakka operasyonunu durduracağımızı ve gücümüzü sınıra kaydıracağımızı söyledik” dedi.

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SINIRDA ALÇAK UÇUŞ

Ayrıca Sputnik’in haberine göre koalisyon uçaklarının Türkiye’nin YPG’ye hava harekâtı yapmaması için 2 gündür Tel Abyad, Kobani, Kamışlı ve Derik bölgesinden uçuş yaptığı iddia edildi. YPG komutanlarından Şervan Kobani, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, karşılıklı ateş açılması üzerine durumu denetlemek amacıyla ABD ordusunun Türkiye-Suriye sınırı boyunca birliklerini konuşlandırmaya başladığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis, ABD’nin, ana omurgasını YPG’lilerin oluşturduğu SDG ile Suriye’nin kuzeyinde birlikte hareket ettiğini kabul etti. Sözcü, “Suriye’nin kuzeyinin tamamında ortaklarımız olan SDG ile hareket eden ABD askerleri var. Sınır alanları da bizim hareket alanlarımıza dahil’ dedi. Sözcü bunun, “PYD/PKK’nin Türkiye’ye yönelik saldırılarına TSK’nin karşılık vermesini engellemek üzere yapılıp yapılmadığı” sorusunu ise geçiştirdi.

TSK’DAN EK GÜÇ

Son üç gündür Suriye’de YPG kontrolündeki bölgelerden karakol ve mevzilere yapılan taciz ateşlerinin ardından alınan güvenlik önlemleri kapsamında sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı. Kentte konuşlu birliklerden sınır hattına askeri sevkıyat yapıldı. Çekicilere yüklü obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu 10 araçtaki ağır silahlar ile otobüslerdeki askerlerin sınır hattındaki Afrin bölgesinde konuşlandırıldığı belirtildi. ABD, daha önce Mınbiç’te de asker konuşlandırarak, Türkiye ile DSG arasında çatışma yaşanmasını önlemeye çalışmıştı.

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