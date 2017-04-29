Öldürülen terörist bakın kim çıktı!

Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen ve 14 yıldır aranan sözde Ovacık gücü sorumlusu kadın teröristin Hindistan Yüksel olduğu öğrenildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesine Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerinin 36 saat süren aralıksız operasyonunda terör örgütü PKK'nın sözde kadın komutasındaki 3 farklı grup tespit edilmişti.

Dün teröristlerden 2'sini ölü 8'ini sağ ele geçiren timler, bugünde 5'erli iki grubu çembere aldı. İlk gruptan 1'ini ölü 4'ünü sağ olarak alan timler, sözde Ovacık gücü sorumlusu Hindistan Yüksel ile kadın teröristlerin sığınakta saklandığını belirledi. Bölgede planlı yapılan operasyonda teröristlere 'Teslim ol' çağrısı yapıldı. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada sözde örgütün Ovacık gücü sorumlusu Hindistan Yüksel ile birlikte 5'ide ölü olarak ele geçirildi.

14 yıldır aranan kadın teröristin bölgede birçok eyleme katıldığı öğrenildi. Son 36 saatte Aliboğazı bölgesinde 8'i ölü 20 terörist, önceki gün de Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde 7'si ölü olmak üzere toplam 27 terörist etkisiz hale getirildi.