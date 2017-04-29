29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Milyonları ilgilendiren düzenleme! 2 gün kaldı

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Adil kullanım noktası kademeli olarak kaldırılıyor. 1 Mayıs'tan itibaren 02.00-08.00 saatlerindeki internet kullanımları adil kullanım noktasına dahil edilmeyecek.
Milyonları ilgilendiren düzenleme! 2 gün kaldı
Milyonları ilgilendiren düzenleme! 2 gün kaldı Milyonları ilgilendiren düzenleme! 2 gün kaldı Milyonları ilgilendiren düzenleme! 2 gün kaldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla yapılan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

KADEMELİ GEÇİŞ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline gelmesi üzerine adil kullanım noktası (AKN) sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi önem kazandı. Bu kapsamda, limitsiz olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Mayıs itibarıyla kademeli geçiş yapılacak.

GECE SAATLERİ KOTAYA DAHİL EDİLMEYECEK

İnternet kullanıcılarının şebekeden yararlanmaları sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanan uygulamada, AKN olan paketlerde 02.00-08.00 saatlerinde internet kullanımları kotaya dahil edilmeyecek.

BTK, paketlerde sunulan kota miktarına ulaşıldığında AKN sonrası hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönündeki talep ve şikayetleri değerlendirerek, gerek mobil gerekse sabit internette AKN sonrası hız değerlerinde iyileştirmeye ilişkin de düzenleme yaptı.

Mobil internet hizmetinde, işletmeciler tarafından farklı seviyelerde AKN sonrası hız değerleri uygulanıyor.

2019'DA TAMAMEN KALDIRILMASI PLANLANIYOR

BTK tarafından alınan kararla AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari 128 Kbit/s olarak belirlendi. Mobildeki bu düzenleme 1 Mart'ta uygulanmaya başlandı.

Sabit genişbant internet hizmetinde ise AKN'li tüm paketlerde, indirme hızı tek bir değer olarak 3 Mbit/sn şeklinde uygulanmakta iken, yapılan düzenlemeyle paket hızına göre farklılaşan AKN sonrası indirme hızları belirlendi.

Buna göre, 16 Mbit/s hızında AKN'li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari 5 Mbit/s olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek.

AKN uygulaması, 31 Aralık 2018'de tamamen kaldırılacak.

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