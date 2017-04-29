29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Adıyaman'da sıcak çatışma! Valilik'ten açıklama

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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Adıyaman'da sıcak çatışma! Valilik'ten açıklama
Adıyaman'da sıcak çatışma! Valilik'ten açıklama Adıyaman'da sıcak çatışma! Valilik'ten açıklama Adıyaman'da sıcak çatışma! Valilik'ten açıklama

Çamyurdu ve Yazıbaşı köyü çevresinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu istihbaratını alan güvenlik güçleri, sabaha karşı operasyon başlattı.

Kırsal alanda sürdürülen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamyurdu-Yazıbaşı kırsal bölgesindeki alanda tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının, güvenlik kuvvetlerinin hava destekli operasyonu sonucu etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili gelişmelerin ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

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