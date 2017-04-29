Survivor'a talip çıktı! 'Satacağım'

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ: "Survivor'ı bile borsada satacağım. Survivor'ı yatırımcıya açmak, borsada satmak için Acun Bey ile görüşeceğim" açıklamasında bulundu

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Survivor'ı bile borsada satacağım. Survivor'ı yatırımcıya açmak, borsada satmak için Acun Bey (Acun Ilıcalı) ile görüşeceğim, randevu istedik." dedi.

Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'da hayata geçirmeyi planladıkları ürünler ve endekste hafta içi yaşanan tarihi zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce popüler diziler ve köprüler dahil, getirisini yatırımcıyla paylaşabilecekleri modeller üzerinde çalıştıklarını söyleyen Karadağ, Diriliş Ertuğrul'dan sonra şimdi de Survivor için Acun Ilıcalı ile görüşeceklerini açıkladı.

"Ben Survivor'ı bile borsada satacağım, Survivor'ı yatırımcıya açmak, borsada satmak için Acun Bey ile görüşeceğim, randevu istedik." diyen Karadağ, İstanbul'un finans merkezi yapılması kapsamında Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirmeyi planladıkları Finans Teknopark projesinde gelinen son noktaya ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Projedeki kompozisyonu Boğaziçi Üniversitesinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin de katılımıyla genişletiyoruz. Şu an ortaklık yapısının değişmesi ile ilgili bir çalışma yapıyor üniversiteler kendi aralarında. O çalışma tamamlandıktan sonra projeye devam edeceğiz. Takvim konusunda üniversiteleri bekliyoruz. Bu hafta, önümüzdeki hafta bitirirlerse, oturup yeni ortaklık yapısında nasıl ilerleyeceğimizi çıkaracağız. Beklentimiz bu sene inşaatın başlaması yönünde."