29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:19Güneş 05:58Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:06Yatsı 21:37
    • 25°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 94.655 0.40
  • Altın: 144,854 0.06
  • Dolar: 3,5508 -0.34
  • Euro: 3,8707 -0.11

Survivor'a talip çıktı! 'Satacağım'

»
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ: "Survivor'ı bile borsada satacağım. Survivor'ı yatırımcıya açmak, borsada satmak için Acun Bey ile görüşeceğim" açıklamasında bulundu
Survivor'a talip çıktı! 'Satacağım'
Survivor'a talip çıktı! 'Satacağım' Survivor'a talip çıktı! 'Satacağım' Survivor'a talip çıktı! 'Satacağım'

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Survivor'ı bile borsada satacağım. Survivor'ı yatırımcıya açmak, borsada satmak için Acun Bey (Acun Ilıcalı) ile görüşeceğim, randevu istedik." dedi.  

Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'da hayata geçirmeyi planladıkları ürünler ve endekste hafta içi yaşanan tarihi zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu.  

Daha önce popüler diziler ve köprüler dahil, getirisini yatırımcıyla paylaşabilecekleri modeller üzerinde çalıştıklarını söyleyen Karadağ, Diriliş Ertuğrul'dan sonra şimdi de Survivor için Acun Ilıcalı ile görüşeceklerini açıkladı.

"Ben Survivor'ı bile borsada satacağım, Survivor'ı yatırımcıya açmak, borsada satmak için Acun Bey ile görüşeceğim, randevu istedik." diyen Karadağ, İstanbul'un finans merkezi yapılması kapsamında Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirmeyi planladıkları Finans Teknopark projesinde gelinen son noktaya ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Projedeki kompozisyonu Boğaziçi Üniversitesinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin de katılımıyla genişletiyoruz. Şu an ortaklık yapısının değişmesi ile ilgili bir çalışma yapıyor üniversiteler kendi aralarında. O çalışma tamamlandıktan sonra projeye devam edeceğiz. Takvim konusunda üniversiteleri bekliyoruz. Bu hafta, önümüzdeki hafta bitirirlerse, oturup yeni ortaklık yapısında nasıl ilerleyeceğimizi çıkaracağız. Beklentimiz bu sene inşaatın başlaması yönünde." 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Survivor'a talip çıktı! 'Satacağım'Survivor'a talip çıktı! 'Satacağım'Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ: "Survivor'ı bile borsada satacağım. Survivor'ı yatırımcıya açmak, borsada satmak için Acun Bey ile görüşeceğim" açıklamasında bulundu
Otomobil fiyatına bıçak!Otomobil fiyatına bıçak!Düzce’de 27 yıldır özel bıçak yapım işi ile uğraşan Alper Tüfekçi ve Gravür ustası Mehmet Şeker üretimi aylarca süren bıçakları otomobil fiyatına alıcı buluyor.
THY Katarlılara satılacak mı? Açıklama geldiTHY Katarlılara satılacak mı? Açıklama geldiTHY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kurumun Katarlılara satışının söz konusu olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Türkiye'nin yeni obüsü 'Yavuz' geliyorTürkiye'nin yeni obüsü 'Yavuz' geliyorMKE yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti.
Vergi indiriminde süre uzatıldıVergi indiriminde süre uzatıldıBeyaz eşya ve elektrikli ev aletleriyle mobilyalara yönelik vergi indirimlerinin süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
Emekli olamayana 65 yaş aylığıEmekli olamayana 65 yaş aylığı65 yaş aylığı alabilmek için sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık alınmıyor olması gerekiyor.
  • Erdoğan: Engel var diyene kapım açık29 Nisan 2017 Cumartesi 13:00
  • Milli İHA ANKA, yerli mühimmatla ilk testi geçti29 Nisan 2017 Cumartesi 11:30
  • Ekonomide yeni dönemde tarihi adımlar29 Nisan 2017 Cumartesi 10:00
  • Zor koşullar için 'yaşam keki' ürettiler29 Nisan 2017 Cumartesi 07:55
  • Rus ekonomisi tekrar durgunluk dönemine girdi29 Nisan 2017 Cumartesi 07:52
  • Moody's'ten Türkiye açıklaması28 Nisan 2017 Cuma 16:45
  • Türk Akımı 2020'ye kadar bitecek28 Nisan 2017 Cuma 15:55
  • Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördü28 Nisan 2017 Cuma 14:15
  • Büyük tehlike! Ekipler ev ev dolaşıp mühürlüyor28 Nisan 2017 Cuma 14:15
  • Bakan'dan Booking açıklaması28 Nisan 2017 Cuma 13:50
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri