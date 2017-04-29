29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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At yarışında kazandığı serveti 4 yılda tüketti

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Sivas'ta 2006 yılında 6'lı ganyanı tek başına tutturarak 982 bin 165 lira ikramiye kazanan Adem Kerekli tüm parasını 4 yılda bitirdi.
At yarışında kazandığı serveti 4 yılda tüketti
At yarışında kazandığı serveti 4 yılda tüketti At yarışında kazandığı serveti 4 yılda tüketti At yarışında kazandığı serveti 4 yılda tüketti

Sivas'ta 2006 yılında 6'lı ganyanı tek başına tutturarak 982 bin 165 lira ikramiye kazanan 46 yaşındaki Adem Kerekli, inşaat işine girdi. Başarılı olamayan Kerekli tüm parasını 4 yılda bitirdi. Borçlanan Kerekli, aldığı ev ve arabaları da satarak kardeşinin kahvehanesinde çaycılık yapmaya başladı.

Sivas'ta oturan evli ve 2 çocuk babası Adem Kerekli, 2006 yılında at yarışlarının İstanbul koşusunda oynadığı 9.6 liralık kuponla 6'lı ganyanı tek başına bilerek 982 bin 165 TL'nin sahibi oldu. Parayı kazandığında kahve işleten ve aynı zamanda inşaat boyacılığı yapan Kerekli, kazandığı ikramiyeyle kendisine inşaat şirketi kurdu. 4 yıl boyunca lüks bir yaşam süren Kerekli, bu süreçte ev, arsa ve arabalar satın aldı. İnşaat şirketini etkin bir şekilde yönetemeyen Kerekli, ev, arsa ve arabalarını da çeşitli sebeplerle satmak zorunda kaldı. Kazandığı paradan geriye tek kuruş kalmadığını belirten Kerekli, aksine inşaat şirketi nedeniyle 43 bin lira da borçlandığını ifade etti. Şu anda kardeşi Mustafa'nın kahvesinde ocakçılık yapan Kerekli, ayda 2 bin lira kazandığını ve borcunu ödemeye çalıştığını söyledi.

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"ESKİ HAYATIMA DÖNDÜM"

Parayı kazandıktan sonra birkaç yıl çok iyi bir yaşam sürdüğünü belirten Kerekli, "2006 yılında 982 bin lira tutturmuştum, ömrü 4 sene sürdü. 4 evim, arsalarım, arabam vardı. Hepsi hayal oldu şu anda. Onların nasıl yok olduğunu ben de bilemedim. Arsaların değerleri düştü. Borçlarımdan dolayı dairelerimi sattım. Şimdi alçı-boya işleriyle ilgileniyorum. Yazın alçı-boya işlerine gidiyorum. Kışları da kahvehanemiz var, orada çalışıyorum. Parayı kazandığımda her şey çok iyiydi, 4 sene çok güzeldi. 4 seneden sonra yine eski hayatıma döndüm. Şimdi kendi işimi yaparak kazandığım parayla hem borcumu ödüyorum, hem de evimi geçindiriyorum" dedi.

"O PARANIN BEREKETİ YOK"

At yarışlarından para kazandıktan sonra da 6'lı ganyan oynamaya devam ettiğini ve hala da bu alışkanlığını sürdürdüğünü belirten Kerekli, "Ama haram olduğu için başkalarına tavsiye etmiyorum. Çünkü hayrı, bereketi yok o paranın" ifadelerini kullandı.

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