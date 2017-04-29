Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜMSİAD Genel Kurulu'na katıldı.

Şu sıralar burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizi sıkıntılarından kurtaracak ve geleceğe hazırlayacağız. Son yıllardaki en büyük imtihanımızı 15 Temmuz gecesi verdik. Milletimiz kendi istiklal ve istikbaline sahip çıktı. Bu millet bizim gurur kaynağımızdır.

Terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük başarılarını elde ediyoruz. FETÖ'nün devletten, toplumdan, ülkemizin her köşesinden sökülüp atılması için önemli uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bu öyle birvirüs ki tamamen temizlenmesi gerekiyor. Her yerden temizlenmesi gerekiyor.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

Aynı şekilde PKK'nın da inlerine giriyoruz. Şimdi askerimiz jandarmamız polisimiz askerimiz korucularımız bunlarla adeta yerin altında da çarpışıyor. Sınır ötesinde PYD/YPG ile de çarpışıyoruz. Kimlerin desteğini alıyorlar görüyorsunuz. Oraları da onlara mezar ediyoruz. Biz bundan sonra kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik ve kesiyoruz.

Bölücü terör örgütü ve destekçilerinin gücünü kırdık, kırıyoruz. DEAŞ ile bizden başka ciddi bir şekilde mücadele eden yok. Kimse bize safsata anlatmasın. Şu anda 3 bini aşkın DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef Münbiç dedik. Amerika'nın başını çektiği koalisyon güçleriyle beraber Rakka'yı yaparız dedik. Amerikalı dostlara da yanınıza terör örgütlerini almayın dedik. Bir başka terör örgütüyle terör örgütü temizlenmez.

TRUMP'A SUNACAĞIZ

Elimizde belgeler var. Sayın Trump ile görüştüğümüzde kendisine sunacağız. Koskoca Amerika biz ele ele verelim Rakka'yı DEAŞ'a mezar ederiz. Musul'da da bu mücadeleyi sürdürelim. Bunları Irak'ta kendi hallerine bırakırsak kurban vermeye devam ederiz.

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

İşte Telefer işte Sincar... Baktık ki olmuyor Sincar'a bir operasyon öbür tarafa bir operasyon, 210-220 teröristi orada hallettik. En önemli merkezlerini orada vurduk. Neden? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz.

NEREYE KADAR SABIR

Biz de şu anda Batı'dan ne istiyoruz? Yapacaksan yap, varsa sende bir adalet anlayışı, adaletini göster, ortaya bunu koy. Türkiye işte taa sene 64, sene 2017. 54 yıldır kalkıp da şu Avrupa Birliği kapısında Türkiye'yle dalganı geçme. Çözecekseniz bu işi çözün. Bu milletin de bir sabrı var. Bir yere kadar. Ondan sonra da Erdoğan böyle konuşunca, 'Niye Erdoğan böyle konuşuyor?' Diktatör dersiniz sabır, her türlü hakareti yaparsınız sabır. Nereye kadar sabır? Bir yere kadar.

İŞADAMLARINA ÇAĞRI: YASTIĞINIZIN ALTINDAKİLERİ ÇIKARIN

Bu ülkenin kullanılmayan her potansiyeli hem bizim hem iş adamlarımızın açısından büyük bir kayıptır. İş adamlarımıza sesleniyorum; yastığınızın altındaki değerleri çıkarın. Sürün bunları sermayenize. Biliyorum sizin resmi öz sermayenizin dışında da sermayeniz var. Sürün bunları."