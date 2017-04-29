29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Suriye'de sıcak gelişme! Rusya'dan ABD açıklaması

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Suriye'de sıcak gelişme! Rusya'dan ABD açıklaması
Intertass haber ajansının göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de ABD ile tam işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
Suriye'de sıcak gelişme! Rusya'dan ABD açıklaması Suriye'de sıcak gelişme! Rusya'dan ABD açıklaması Suriye'de sıcak gelişme! Rusya'dan ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ABD ile işbirliği için tamamen hazır olduklarını ifade etti. Suriye'deki içsavaşın başladığı 2011 yılından bu yana Rusya, Esad'ın ve Suriye hükümenin koruyucusu konumunda bulunuyor.

Son olarak Trump yönetimi Şayrat Hava Üssü'ne hava saldırısında bulunmuş iki ülke karşı karşıya gelmişti.  Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, saldırıyla iki ülkenin savaşın eşiğinden döndüğünü söylemişti.

Washington, saldırıyı Şam rejiminin İdlib'de kimyasal katliam yapması üzerine gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İnterfax'ın haberine göre Rus yetkililer Suriye'deki muhaliflerin 3-4 Mayıs'ta Kazakistan'ın Astana şehrinde gerçekleştirilcek olan barış görüşmelerine katılmasını bekliyor.

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Suriye'de sıcak gelişme! Rusya'dan ABD açıklamasıSuriye'de sıcak gelişme! Rusya'dan ABD açıklamasıIntertass haber ajansının göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de ABD ile tam işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
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