Erdoğan açıkladı! AK Parti'de yönetim değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçiş süreciyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki salı günü anayasamızın 16 Nisan'da değişen hükmü ile elde ettiğimiz bir imkanı kullanacak, kurucusu olduğum partiye tekrar üye olacağım. Ardından da 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongremizde malum, partimizin yeni yönetim şekli belirlenecek. Buradan alacağımız enerjiyle bir yandan teşkilatlarımızı güçlendirerek seçimlere hazırlayacak, bir yandan da icraatlarımızla milletimizin gönlünde daha yükseklere çıkmanın yollarını arayacağız."

CHP'YE SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kendilerine çözüm arayanlara sözüm şudur: Başarıyı yanlış yerde arıyorsunuz, başarıyı mahkeme kapılarını aşındırarak değil, ancak milletin gönlüne girerek elde edebilirsiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? Milletin. Niye millete saygı duymuyorsunuz? Millet kararını verdi ya, bu işi bitirdi, boşuna uğraşıyorsunuz. 16 Nisan artık geride kaldı, milletimiz iradesini ortaya koydu, tercihini yaptı. Bir kez daha milli irade hür bir şekilde sandıkta tecelli etmiştir."