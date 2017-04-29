29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Aziz Yıldırım açıkladı! 'Benden duyun istedim'

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Aziz Yıldırım açıkladı! 'Benden duyun istedim'
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu'nda açıklamalar yaptı.
Aziz Yıldırım açıkladı! 'Benden duyun istedim' Aziz Yıldırım açıkladı! 'Benden duyun istedim' Aziz Yıldırım açıkladı! 'Benden duyun istedim'

Topuk Yaylası'nın kendilerine ait olduğunu ifade eden Yıldırım, "Topuk Yaylası'nda bir salon yapılacak. Bu salonu kim yapar bilemem ama yapılacak. Oradaki her şey kulübün. Samandıra'da da bazı çalışmalar var, Fikirtepe'de de aynı şekilde. Fikirtepe'de bir üniversite binası yapılacak. Fenerbahçe'nin 270 milyon dolarlık bir borcu var, bu borcu 10 yıla yaymak için çalışmalar yapıyoruz. Gelir kaynakları yarattık, söyleyemiyorum, 2-3 aya devreye girecek ve o zaman daha farklı şeyler konuşacağız."

"BENDEN DUYUN İSTEDİM"

Basketboldaki çalışmalar hakkında da bilgiler veren Yıldırım, "Basketbolda yarı yarıya gelir ve giderimiz var, şampiyon olursak gelirimiz 30 milyon dolara çıkacak. Başarılı olursanız bütçe de ona göre belirleniyor. Kendimizi aldatmamız lazım, bütçelerde yükseğe gitmemiz gerekiyor. Türk takımlarını destekleyip başarılı olmasını istemek yerine, kurumlarımız Avrupa takımlarını destekliyor. Fenerbahçe, 3 yıldır final four oynuyor ama sponsoru yok. Erkek basketbol takımı için Doğuş Grubu'yla görüşüyoruz. Bunu da benden duyun istedim. Görüşmelerimiz devam ediyor. ama henüz bitmedi. Beraber yürümek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Yelken şubesini de Doğuş'a devrettik" şeklinde konuştu.

"ADVOCAAT, HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDA ÇALIŞACAK"

Advocaat'ın gelecek sezon Hollanda Milli Takımı'nda çalışacağını ifade eden Yıldırım, "Bu sene futbolda kötü günler geçirdik. Advocaat, Hollanda Milli Takımı'ndan teklif aldı ve 1 yıl orada çalışacak. Advocaat'ın kalmasını istiyorduk ancak kulüp takımında çalışmayacağını söyledi ve Hollanda'yı tercih etti. Hoca olarak 2-3 isimle görüşüyoruz. Gelecek sezon mali genel kurulda şampiyon Fenerbahçe şeklinde konuşacağım, bunu yapacağım. Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım" ifadelerini kullandı. 

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