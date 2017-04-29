THY Katarlılara satılacak mı? Açıklama geldi

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kurumun Katarlılara satışının söz konusu olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Aycı iddiaların, ‘referandum sürecinde uydurulan şehir efsanesi’ olduğunu söyledi.

İlker Aycı, “Türk Hava Yolları’nın Katarlılara satıldığı yönünde iddialar çıktı, bunlar için ne dersiniz?” sorusuna karşılık bir süre güldü. Daha sonra kurumun halka açık şirket olduğunu belirten Aycı, bu durumda söz konusu edilen satışın kamuoyu bilgisi olmadan yapılamayacağını belirtti.

Aycı, “Bu referandum sürecinde çıkarılan bir şehir efsanesi” diyerek referandumda çıkan sonucun ardından güçlü bir şekilde yaz sezonuna girdiklerini ve THY olarak geleceğe dair iyi işaretler aldıklarını belirtti.

ÇAYKUR İDDİASI DA YALAN ÇIKMIŞTI



Referandum sürecinde ÇAYKUR'un da Katarlılara satılacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak onun da yalan olduğu ortaya çıkmıştı