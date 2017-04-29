30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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Rus generalin arkadaşları da bulundu!

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Rus generalin tabutunun bulunduğu alanda askeri bot ve elbiseleri ile gömülü iskeletlere rastlandı.
Rus generalin arkadaşları da bulundu!
Rus generalin arkadaşları da bulundu! Rus generalin arkadaşları da bulundu! Rus generalin arkadaşları da bulundu!

Ardahan'da Rus generale ait olduğu değerlendirilen mezarın bulunduğu alanda askeri bot ve elbiseleri ile gömülü iskeletlere rastlandı.

Karagöl Mahallesindeki bir inşaat alanında temel kazısı sırasında üzerinde haç işareti olan bir tabuta rastlandı. İhbar üzerine sevk edilen polis, kazı alanı etrafında güvenlik önlemleri aldı ve Kars Müze Müdürlüğünden gelen uzmanlar sahada inceleme başlattı. Rus generale ait olduğu tahmin edilen tabut, Kars'a götürülerek koruma altına alınırken Ardahan'daki inşaat ise durduruldu.

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Kazı alanında incelemelerde bulunan Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük, alanda askeri bot, elbiseler ile insan iskeletlerinin bulunduğunu söyledi.

"ALAN MASATLIK OLARAK ADLANDIRILIYOR"

Yrd. Doç. Dr. Küçük, "Bu alan Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Karagöl Mahallesindeki bu bölge Maşatlık olarak adlandırılıyor. Yani gayrimüslüm mezarlığı, dolayısıyla burada sadece bu generalin değil daha bir çok gayrimüslimin mezarının bulunma ihtimali yüksek. Tabi burada 40 yıllık Rus idaresi söz konusu. O sırada savaş esnasında ölen, 1915 döneminde ölenlerden de gayrimüslim olanların buraya defnedilmiş olma ihtimali daha yüksek" şeklinde konuştu.

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MERAKLILAR AKIN EDİYOR

Öte yandan vatandaşlar, Rus generalin tabutunun bulunduğu alana akın ediyor. İl dışından geldiğini söyleyen Ayşe Keskin, "İstanbul’dan geldim, dün haberlerde gördüm ve sırf şu kazıyı görmek için buraya kadar geldim" dedi.

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