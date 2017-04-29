29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Merkel'den şaşırtan açıklama! Destek verdi

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Almanya’da referandum süreciyle birlikte tartışılmaya başlanan çifte vatandaşlık konusunda Başbakan Angela Merkel’den destek geldi.
Merkel'den şaşırtan açıklama! Destek verdi
Merkel'den şaşırtan açıklama! Destek verdi Merkel'den şaşırtan açıklama! Destek verdi Merkel'den şaşırtan açıklama! Destek verdi

Alman Yayıncılar Ağı’na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) konuşan Merkel, ''Çifte vatandaş konumundaki bir Türk kökenli de sadece Alman vatandaşı olan bir Türk kökenli kadar Almanya’ya sadık olabilir'' dedi.

Seçim kampanyası sürecinde uyumun nasıl daha iyi sağlanabileceği konusunun tartışılmasını umduğunu kaydeden Merkel, ''Asıl soru, insanları mümkün olduğu kadar erkenden bizim anayasamız ve değerlerimize nasıl ikna ederiz olmalı'' diye konuştu.

ÇİFTE VATANDAŞLIK SEÇİM MALZEMESİ YAPILACAK

Almanya Başbakanı Merkel, seçim kampanyası sürecinde insanların önemli gördüğü konuların ele alınacağını, buna çifte vatandaşlığın da dahil olduğunu ancak, bunun temel belirleyici konu olmayacağını söyledi.

REFERANDUM SONRASI ÇİFTE VATANDAŞLIK ALMANYA'DA ÖNEMLİ BİR GÜNDEM MADDESİ OLMUŞ, BİR VATANDAŞLIĞIN ZORLA SEÇİLMESİ TEKLİF EDİLMİŞTİ

Türkiye’de yapılan 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu sürecinde Almanya ile yaşanan toplantı krizi çifte vatandaşlık konusunda tartışma başlatmıştı. Hristiyan Birlik Partilerine CDU/CSU ait politikacılar “çifte vatandaşlığın sadakat sorunu” yarattığını öne sürerek, iki vatandaşlıktan birini tercih zorunluluğunu getiren ''opsiyon modelinin'' 2014 yılında kaldırılarak Türklere çifte vatandaşlık hakkı tanıyan düzenlemenin sınırlandırılması gerektiğini savunuyor.

ALMANYA'DAKİ ÇİFTE VATANDAŞ SAYISI

Almanya’da 2011 yılında yapılan genel nüfus sayımı verilerine göre, çifte vatandaş konumunda yaklaşık 530 bin Türk bulunuyor. Almanya’daki Türklerin 800 bini sadece Alman vatandaşı, yaklaşık bir milyon 500 bini ise, sadece Türk pasaportuna sahip.

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