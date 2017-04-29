Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; kamuoyunda tartışmalara neden olan evlilik programları yasaklandı.
29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Evlilik programları yasaklandı
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