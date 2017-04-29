29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Evlilik programları yasaklandı

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Evlilik programları yasaklandı
Olağanüstü Hal Kapsamı'nda yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı. Yeni KHK ile evlilik programlarının yasaklandığı ifade edildi.
Evlilik programları yasaklandı Evlilik programları yasaklandı Evlilik programları yasaklandı

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; kamuoyunda tartışmalara neden olan evlilik programları yasaklandı.

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