İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri kent genelindeki bir çok adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 03.30 sıralarında konvoy halinde hareket eden polis ekipleri kent genelindeki birçok adrese terör operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda polis ekipleri, Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi,103/3 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 3 katındaki daireye baskın yaptı. Dairede aramalar sürerken, özel harekat polisleri de dışarıda güvenlik önlemi aldı.



Polis ekipleri, esenler, Kazım Karabekir Mahallesi 1045 sokak üzerindeki, 5 katlı apartmanın giriş katındaki bir daireye ve Maltepe Gülsuyu Mahallesi Deva Sokakta bulunan bir binaya da baskın düzenledi. Operasyon hakkında bilgi verilmezken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.



ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" öncesi çıkabilecek provokatif eylemleri engellemek için kent genelinde birçok ilçede eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi.



Yapılan operasyonda Esenler Turgut Reis Mahallesi 475. Sokak’ta bulunan bir adreste de aramalar yapıldı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı özel timle girilen adreste ekipler, yaklaşık 1 saat arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.