1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı... Yakalandılar!

İzmir'de bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda 1 Mayıs İşçi Ve Emekçi Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 1 Mayıs'ta eylem yaparak kaos ortamı oluşturma hazırlığında bulunan şüphelilerin DEAŞ Terör Örgütü üyesi olduğu, 2'sinin Suriye'den geldiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Mayıs'a katılan gruplara yönelik terör eylemi hazırlığında olduğu belirlenirken ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi. Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca'da yakalanan şüpheliler tahkikatın sürdürüldüğü İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.