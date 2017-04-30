30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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Anlaşma sağlandı: Kronik hastaya ayda 1000 TL

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Anlaşma sağlandı: Kronik hastaya ayda 1000 TL
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan kronik hastalara durumuna göre aylık bin TL'ye kadar ödeme yapacak.
Anlaşma sağlandı: Kronik hastaya ayda 1000 TL Anlaşma sağlandı: Kronik hastaya ayda 1000 TL Anlaşma sağlandı: Kronik hastaya ayda 1000 TL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan kronik hastalara sosyal yardım yapılması için Sağlık Bakanlığı ile anlaştı. Aile Bakanlığı ilk olarak verem hastalarına maddi destekte bulunacak. Hastaların, beslenme ve evde bakım masrafları, Aile Bakanlığı’nca karşılanacak. Hastalara, aylık bin TL’ye kadar ödeme yapılacak. Sosyal güvencesi olmayan verem hastalarına ödemenin önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtiliyor.

BENZER ÇALIŞMA KANSER HASTALARINA DA YAPILACAK

Aile Bakanlığı’nın, kanser hastaları için de benzer bir çalışma yapacağı öğrenildi. Nadir hastalığı bulunan kişilerin de bir süre sonra bu yardım kapsamına alınacağı belirtildi. Kaynaklar, verem hastalarına yapılacak sosyal yardım desteğine ilişkin olarak “Hastadan, bir banka hesap numarası istenecek. Ödeme, her ay, bu hesap numarası üzerinden yapılacak” dedi.

KAYNAKHABERTURK

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