30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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FETÖ hain kadroyu ona emanet etmiş!

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FETÖ hain kadroyu ona emanet etmiş!
FETÖ 2006'da ABD ekibinin başına Recep Gültekin'i getirdi. Master ve doktora öğrencilerini ABD’ye gönderen Gültekin, bu kişileri Türkiye’de önemli yerlere yerleştirdi.
FETÖ hain kadroyu ona emanet etmiş! FETÖ hain kadroyu ona emanet etmiş! FETÖ hain kadroyu ona emanet etmiş!

FETÖ’cülerin hain planları birer birer deşifre oluyor. 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye’yi ele geçirmeye çalışan FETÖ’cülerin 2006 yılında bugünleri düşünerek ABD ile ilişkileri direk yönetecek bir elit bir ekip oluşturmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Bu organizasyonu yöneten kişinin ise İzmir’de yapılan FETÖ operasyonunda tutuklanan Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi eski Başkanı Recep Gültekin olduğu kaydediliyor.

TÜRKİYE'Yİ YÖNETECEK GRUP

FETÖ’cülerin 2006 yılında Gültekin’i Amerikalılara ‘Türk polisinin yeni genel müdürü’ olarak lanse ettikleri de belirlendi. Dört kez bu dairenin başkanlığını yapmış olan Gültekin görev yaparken ABD’ye gönderilen master ve doktora öğrencilerini FETÖ’cülerin arasından bizzat seçti. Bu öğrenciler eğitim almak üzere ABD’ye gönderildi. Amaç ise Türkiye’yi yönetecek ve ABD ile direk ilişki olabilecek ekibi oluşturmaktı. Gültekin’in o dönemde bu kişiler kanalıyla Türkiye’nin kurtuluş reçetesinin hayata geçirileceğini bile söylemiş. Gültekin bununla da kalmadı. Kızı ve damadını da bu gurubun içine dahil etti.

POLİS GENEL MÜDÜRÜYMÜŞ

İstihbarat raporlarına göre Gültekin’i FETÖ’cüler ABD’ye gittiğinde Amerikalılara 2007'de Mayıs ayında Türk polisinin yeni Genel Müdürü olarak lanse ettiler. Gültekin’in bir toplantı sırasında “Askerler terör ile mücadelenin uluslararası boyutlarını bizden yani cemaatten öğrenecek” şeklinde bir cümle kurduğu da belirtiliyor.

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