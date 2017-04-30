‘Çözüm Süreci’ni bitiren teröristler öldürüldü

Adıyaman’da 20 Temmuz 2015 tarihinde ‘Çözüm Süreci’nin bitmesine neden olan terör saldırısını gerçekleştiren teröristler öldürüldü.

Güvenlik güçleri tarafından sabahın erken saatlerinde merkeze bağlı Çamyurdu ve Yazıbaşı köyü kırsalında insansız hava aracı görüntüledi. Görüntüleme sonrasında düzenlenen hava harekâtında öldürülen 8 PKK’lı teröristten 4’ünün başlarına ödül konan teröristler olduğunu öğrenildi. Öldürülen teröristlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

YEŞİL VE GRİ LİSTEDEKİ ÖDÜLLÜ TERÖRİSTLER

Adıyaman kırsalında oldukları istihbarat raporlarında yer alan 10 kişilik terörist gruptan 8’i güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürüldü.

Adıyaman kırsalında gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 8 kişilik terörist grup içerisinde PKK’nın sözde bölge sorumlusu olan ve ihbarcısına 1 milyon TL ödül verilecek olan (Renas) kod adlı Veli Temirci, 300 bin TL ödüllü (Nurhak Elbistan) kod adlı Fırat Berkpınar, 300 bin TL ödüllü (Ali Norşin) kod adlı Şefik Körman, 300 bin TL ödüllü (Bezar Elçi) kod adlı Abuzer Arıca’nın olduğu bildiriliyor. Öldürülen diğer 4 teröristin ise bu kişilerin emirleri doğrultusunda hareket ettikleri, kırsalda iki grup halinde oldukları öğrenildi. İki grubun birleşerek bir eylem hazırlığında olduğu kaydedildi.

20 TEMMUZ 2015’TEKİ TERÖR SALDIRISI İLE ‘ÇÖZÜM SÜRECİ’ SONA ERDİ

‘Çözüm Süreci’ olarak bilinen sürecin sonlanmasına neden olan saldırıyı gerçekleştiren ve 5’er kişilik iki grup halindeki PKK’lı teröristlere Adıyaman mezar oldu. 20 Temmuz 2015 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Boğazözü köyü Kurk mezrası Derinsu bölgesinde terör örgütü PKK unsurlarının görülmesi üzerine başlatılan operasyonda Kayseri nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Müsellim Ünal (21) şehit olurken, 2 asker yaralandı. Bu terör saldırısı ve ardından Şanlıurfa’da 2 polisin infaz edilmesi ‘Çözüm Süreci’nin bitmesine neden oldu. Uzman Onbaşı Müsellim Ünal’ın Adıyaman’da düzenlenen cenaze törenine dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu katılmıştı.

‘Çözüm Süreci’nin bitiş tarihi olarak kayıtlara geçen bu terör saldırısının ardından 24 Haziran 2016 tarihinde yine Kömür beldesi Boğazözü köyü sınırları içinde bölücü PKK terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik yapılan saldırıda Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Jandarma Er Mücahit Şimşek şehit oldu.

9 Eylül 2016 tarihinde daha önceki saldırılara yakın bölge olan Çamlıca köyü Bahçe mezrasında sivil kıyafetli PKK'lı teröristler, korucu başı Yusuf Sönmez'i vücuduna 7 kurşun sıkarak şehit etti.

Adıyaman’da 2015 ve 2016 yıllarında 1 uzman onbaşı, 1 er ve 1 korucu başını şehit eden terörist grup operasyon ile etkisiz hale getirildi. Saldırı hazırlığındaki terörist gurubun Adıyaman kırsalında oldukları istihbaratını alan güvenlik güçleri, insansız hava aracı, savaş uçağı ve helikopterlerle operasyon yaptı. Havadan yapılan saldırıda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ın yönettiği, İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy’un içinde bulunduğu operasyonu Vali Abdullah Erin dakika dakika takip etti.