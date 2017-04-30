30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:17Güneş 05:57Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:07Yatsı 21:38
    • 30°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 94.655 0.40
  • Altın: 144,854 0.06
  • Dolar: 3,5508 -0.34
  • Euro: 3,8707 -0.11

Ankara ve Konya'da silahlı çatışma!

»
Konya'da bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Ankara ve Konya'da silahlı çatışma!
Ankara ve Konya'da silahlı çatışma! Ankara ve Konya'da silahlı çatışma! Ankara ve Konya'da silahlı çatışma!

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Abdülreşit Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Abdullah Güner'in işlettiği tekel bayisine gece saatlerine gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, içki almak istedi. İş yeri sahibi iş yerinin kapandığını söyleyerek dışarıya çıkmasını istediği şahsın taşkınlık yapması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iş yeri sahibi tarafından zorla dışarıya çıkarılan şahıs bir süre sonra yanında biriyle tekrar iş yerine gelerek av tüfeğiyle rast gele ateş etti. Açılan ateş sonucu Abdullah Güner, ağabeyleri Mustafa Güner (30), Ali Murat Güner (41) ve yeğeni Zekai Güner (19) yaralandı. Olaydan sonra şüpheliler olay yerinden plakası alınamayan bir araçla kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaralılardan Abdullah Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zekai ve Ali Murat Güner'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. 

Olayı haber alıp iş yerine gelen Abdullah Güner ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından Abdullah Güner'in cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

ANKARA'DA DA SİLAHLAR KONUŞTU

Ankara'da bir kişi, tartıştığı iş ortağını pompalı tüfekle ağır yaralayarak kaçtı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören Hisar Mahallesi Lojman Sokağı'nda bir inşaatta iş ortaklığı yapan ve bir süredir aralarında husumet bulunan Taner S. ve Sönmez S. arasında dün tartışma çıktı.

Çalışanların araya girmesi sonrası bölgeden ayrılan Taner S, bu sabah saatlerinde inşaata tekrar geldi. Kahvaltı yapan Sönmez S'ye yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açan Taner S, plakası alınamayan beyaz renkli bir araçla olay yerinden kaçtı.

Yüzünden ve göğsünden ağır yaralanan Sönmez S. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştılarKur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştılarBeylikdüzü’nde geçen yıl tapu yüzünden iki kardeşin ölümü ile sonuçlanan cinayetin kan davasına dönüşmemesi için memleketleri Muş’ta 2 bin kişinin katılımıyla barış töreni yapıldı.
İstanbul Valiliği'nden "1 Mayıs" açıklamasıİstanbul Valiliği'nden "1 Mayıs" açıklamasıİstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü alınacak tedbirlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.
Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklamasıErdoğan'dan kabine değişikliği açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ziyareti öncesi kabine değişikliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan ABD'ye 'YPG' tepkisiErdoğan'dan ABD'ye 'YPG' tepkisiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin ABD askerleriyle nöbet tutmasına sert tepki gösterdi.
Kato Dağı'nda şiddetli çatışma! Yaralılar var...Kato Dağı'nda şiddetli çatışma! Yaralılar var...Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 900 rakımlı İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon yapılıyor.
  • Ankara ve Konya'da silahlı çatışma!30 Nisan 2017 Pazar 12:11
  • ‘Çözüm Süreci’ni bitiren teröristler öldürüldü30 Nisan 2017 Pazar 10:50
  • Kriptolara 2. dalga operasyon geliyor!30 Nisan 2017 Pazar 10:40
  • FETÖ hain kadroyu ona emanet etmiş!30 Nisan 2017 Pazar 10:31
  • 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı... Yakalandılar!30 Nisan 2017 Pazar 09:47
  • İstanbul'da şafak operasyonu30 Nisan 2017 Pazar 08:15
  • Rus generalin arkadaşları da bulundu!29 Nisan 2017 Cumartesi 23:00
  • Evlilik programları yasaklandı29 Nisan 2017 Cumartesi 20:24
  • İki yeni KHK yayınlandı29 Nisan 2017 Cumartesi 19:46
  • At yarışında kazandığı serveti 4 yılda tüketti29 Nisan 2017 Cumartesi 18:00
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri