30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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Kato Dağı'nda şiddetli çatışma! Yaralılar var...

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 900 rakımlı İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon yapılıyor.
Kato Dağı'nda şiddetli çatışma! Yaralılar var...
Kato Dağı'nda şiddetli çatışma! Yaralılar var... Kato Dağı'nda şiddetli çatışma! Yaralılar var... Kato Dağı'nda şiddetli çatışma! Yaralılar var...

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan operasyonunun zor arazi ve hava şartlarında 11 gündür aralıksız devam ettiği bildirildi.

Bilgilendirmede operasyon bölgesinde şimdiye kadar bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen 7 mağaradan 4'ünün arandığı, çok büyük ve odalı mağaralardan bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ve mağaraların aranmasına emniyetli şekilde devam edildiği belirtildi.

Mağaraların aranmasında iki kez teröristlerle temas sağlandığı ve bir uzman çavuş ile bir güvenlik korucusunun yaralandığı ifade edilen bilgilendirmede, mağaraların bir kısmında hala teröristlerin bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Bilgilendirmede ayrıca mağaraların içine erişilmesini ve kullanılmaz hale getirilmesini sağlamak için bölgeye iş makinelerinin sevk edilerek, çalışma yapması planlandığı kaydedildi.

YARALI ASKERLER VAR

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Şırnak'ın Kato Dağı bölgesinde çatışma çıktı. 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu yaralandı.

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