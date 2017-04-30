Erdoğan'dan ABD'ye 'YPG' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin ABD askerleriyle nöbet tutmasına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hindistan’a hareketinden önce havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "TSK’nın hava operasyonunda öldürülen bazı teröristlerin cenazesine ABD’li askerlerin katıldığı fotoğraflar yayınlandı, ayrıca YPG ve ABD askerlerinin devriye yaptığına dair fotoğraflarda var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine "Ne yazık ki bu konvoylarda, YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu konvoy içerisinde Amerika’nın bayraklarının olması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları 16’sında yapacağımız ziyarette Sayın Başkan’a buyrun diyeceğiz göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

"Madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunu göstereceğiz. Çünkü terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse, bugün bize yarın bir başkasına olacaktır. Bunu paylaşmamız lazım. Ve bu geleneceğin, çünkü sayın Obama döneminde başlayan süreç şu an devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki bu sıkıntı devam edecektir, hemde kendileri rahatsız olacak, bizler de iki NATO’nun ortak ülkesi stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi, o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

BİZ ENDİŞEYLE YAŞAMAKTANSA ONLAR KORKUYLA YAŞASINLAR

Karaçok’ta ne olduysa Sincar’da ne olduysa, artık biz bunlara devam etmek durumunda kalacağız. Dün de söylediğim gibi ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ derken bunu kast ediyorum. herhalde tarih vererek, haber verecek gidecek değiliz. Ama bilecekler ki TSK buraya gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa, onlar korkuyla yaşasınlar."