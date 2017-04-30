30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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İstanbul Valiliği'nden "1 Mayıs" açıklaması

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İstanbul Valiliği'nden "1 Mayıs" açıklaması
İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü alınacak tedbirlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.
İstanbul Valiliği'nden İstanbul Valiliği'nden İstanbul Valiliği'nden

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi İstanbul ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. İşçi ve emekçilerimizin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması Devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır. 1 Mayıs'ın işçi ve emekçilerimizle huzur ve barış içerisinde kutlanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır: O İlimiz genelinde; vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 30.101 Emniyet mensubumuz görev alacaktır. Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için saat 05.00 itibariyle sadece
Osmanbey, Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacaktır. Ayrıca Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermeyecektir." 

BAKIRKÖY'DE KAPATILACAK YOLLAR
 
Açıklamada iptal edilen seferlerin haricinde İstanbulda toplu ulaşım vasıtaları hizmetlerine devam edileceği belirtilirken, 1 Mayıs 2017 Pazartesi saat 04.00'dan kutlamalar sona erene kadar Bakırköy'de trafiğe kapatılacak yollar şöyle olacak:
 
"İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı,    Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzaltı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak, Akıl Hastanesi Caddesi. Belirlenen alternatif güzergâhlar ise şöyle:D-100 Kuzey-Güney, Sahil Kennedy Caddesi, Yüce Tarla Caddesi, İskele Caddesi, Prof. Turan Güneş Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik Sağlam Caddesi." 
 
BEYOĞLU'NDA KAPATILACAK YOLLAR
 
Beyoğlu'nda trafiğe kapatılacak yollar ise şöyle: Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli (gidiş-geliş). Alternatif güzergâhlar: Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım, Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağı'ndan ve Tünel üzerinden Şişli istikametine veya Stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş veya Karaköy istikametine yönlendirilecek. 
 
VALİLİKTEN UYARI
 
Açıklamada şu ifadelere de yer verildi; "İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar; vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlar dışında yapılan toplanma çağrılarına itibar etmemeleri, resmi kurumlarımızın ve görevli personellerin ikaz ve uyarılarını dikkate almaları ve alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara uymaları hususlarında destek, anlayış ve hassasiyet beklentimizi ifade eder, Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

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