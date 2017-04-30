30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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Trump yine yaptı yapacağını!

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Trump yine yaptı yapacağını!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Filipinler lideri Rodrigo Duterte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi.
Trump yine yaptı yapacağını! Trump yine yaptı yapacağını! Trump yine yaptı yapacağını!

ABD Başkanı Donald Trump, sık sık yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündem yaratan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Kore konusunun masaya yatırıldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Filipinler liderini Washington'a davet ettiği ve iki liderin Kasım ayından bir görüşme yapacakları belirtildi.

Duterte birkaç gün önce ABD'ye Kuzey Kore konusunda soğukkanlı bir politika izlemesini önermiş, 'dünyanın sonunu getirmek isteyen' Kim Jong-un'un ekmeğine yağ sürmemesi gerektiğini söylemişti.

OBAMA'YA KÜFÜR ETMİŞTİ

Kuzey Kore ile ilgili yorumlarının ardından ABD Başkanı Trump'la görüşen ve Beyaz Saray'da buluşmak üzere sözleşen Rodrigo Duterte, geçtiğimizin yılın son aylarında Obama ile yaşadığı polemik ile adından söz ettirmişti.

Duterte, Filipinler'in başkenti Laos'ta Obama ile yapacağı görüşme öncesinde, görüşmede insan hakları konusunu gündeme getirmeye hazırlanan ABD Başkanı'na 'o.. çocuğu' demişti. Obama bu sözler üzerine Laos ziyaretini iptal etmişti.

Filipinler lideri, ABD'deki seçim kampanyası döneminde kendisini Trump'a benzetenlere ise, "O bağnaz ben değilim" sözleriyle yanıt vermişti.

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