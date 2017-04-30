Bu yıl zam yok!

Hükümet ekonomide iyileşme için vatandaşın cebini ilgilendiren önemli kararlar aldı. Buna göre kamunun sunduğu elektrik, doğalgaz, su, köprü gibi hizmetlere zam yapılmayacak.

Ekonomideki iyileşmeye aldığı tedbirlerle destek olan Hükümet vatandaşın cebini ilgilendiren çok önemli bir karar daha aldı. Buna göre kamunun sunduğu hizmet ve ürünlere zam yapılmayacak, fiyatlar değişmeyecek.

Bu tedbirlerden birisi de vatandaşın cebini ilgilendiriyor. Buna göre kamunun sündüğü hizmetlere bu yıl zam yapılmayacak, fiyatlar değiştirilmeyecek. Elektrik, doğalgaz, su, yol, köprü gibi hizmetlerin ücretleri bu yıl değiştirilmeyecek ve zam yapılmayacak. Yine kamu üretimi olan ürünlere de zam yapılmayacak ve fiyatların değişmesi önlenecek. Ayrıca vergi artışı da söz konusu değil.

Hatta bazı vergi indirimleri gündeme gelecek ve daha önce belli sektörlerde yapılan indirimler devam ettirilecek. Bir yandan tüm kesimlerin beklentilerinin karşılanıp gelir seviyelerinde artış meydana getirilirken bir yandan da harcamaların artmasının önüne geçilmiş olacak. Emekli, memur, esnaf gibi kesimlerin gelirlerinin artması için tedbirler artırılacak. Bu kesimlere yapılacak ücret artışları enflasyonun üzerinde olacak ve gelirlerindeki düşme önlenecek.