Albayrak intihar etmek isterken İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilip gözaltına alındı.
30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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Adana'da vahşet!
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