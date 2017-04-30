30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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Adana'da vahşet!

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Adana'da vahşet!
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Dokuztekne mahallesinde oturan Ahmet Albayrak kendi ailesinden 4 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladı.
Adana'da vahşet! Adana'da vahşet! Adana'da vahşet!

Albayrak intihar etmek isterken İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilip gözaltına alındı.

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