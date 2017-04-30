30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

 “ Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında, emek ve alın terleriyle önemli pay sahibi olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü" tebrik ediyorum" ifadesiyle başlayan mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

"ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz.

SORUNLAR DİYALOG VE UZLAŞMA İLE ÇÖZÜLMELİ

Toplumun her kesiminin görüşlerini demokratik platformlarda dile getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm toplumun desteğiyle, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmesini önemli görüyoruz. Bu yaklaşımın, sorunların çözümünü kolaylaştıracağı ve demokrasimizin gelişmesine önemli katkı sağlayacağı açıktır.

"PROVOKASYONLARDAN UZAK BİR BAYRAM HAVASINDA KUTLANMASI TEMENNİSİYLE"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün barış ve kardeşliğin egemen olduğu, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanması temennisiyle, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum"

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