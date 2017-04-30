30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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ABD 2 yıl sonra yeniden Helmand'da askeri üs kurdu

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ABD Afganistan'dan NATO birliklerinin çekilmesinin ardından 2 yıl sonra ülkenin güneyindeki Helmand vilayetine 300 kişilik üs kurdu.
ABD 2 yıl sonra yeniden Helmand'da askeri üs kurdu
ABD 2 yıl sonra yeniden Helmand'da askeri üs kurdu ABD 2 yıl sonra yeniden Helmand'da askeri üs kurdu ABD 2 yıl sonra yeniden Helmand'da askeri üs kurdu

Üsteki askerlerin Afgan ordusuna eğitim, terörle mücadele ve Taliban operasyonlarına destek amacı ile bölgede konuşlandırıldığı duyuruldu.

ABD 2 yıl önce birliklerini çektiği ülkenin güneyindeki Helmand vilayetin'e Amerikan Deniz Piyadelerinden oluşan (US MARİNE) 300 kişilik yeni bir üs kurarak geri döndü.

2014'TE ÇEKİLMİŞTİ

ABD'nin 11 Eylül saldırıları ardından ilk askeri birlik gönderdiği ve 2014'te çekildiği Taliban'ın en güçlü olduğu Helmand vilayetinde , son dönemde Afgan güçlerinin büyük kayıplar vermesi ve Taliban'ın kırsalda hakimiyetinin artması ardından ABD bölgede yeniden üs kurma kararı aldı. Üsteki askerler bu gün törenle görevlerine başladı.

TRUMP'IN KARARIYLA 5000 ASKER GÖNDERİLECEK

300 Amerikan Deniz Piyadesinden oluşan görev gücünün öncelikli görevi Helmad'daki Afgan güvenlik güçlerine destek sağlamak. El yapımı patlayıcılar, tuzakların imhası ve özel operasyonlara da destek verecek olan bu askerlerin yanısıra ABD Başkanı Trump'ın kararıyla özel kuvvetlerin de bağlı  bulunduğu  5000 ek asker Afganistan'a gönderiliyor.

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