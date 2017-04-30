Diyarbakır'da yüz binler bir araya geldi!

Diyarbakır'da 'Kutlu Doğum Haftası' etkinliği yapıldı.

Diyarbakır'da Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Peygamber Sevdalıları Platformunca, "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" adıyla etkinlik düzenleniyor. Diyarbakır'ın yanısıra yurtdışı ve farklı şehirlerden gelenler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 noktadan 30 araçla alana taşındı.

Etkinliğe katılanlar vatandaşlar 5 polis noktasında üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı. Alandaki koordinasyon, platform tarafından görevlendirilen kadınların da bulunduğu 3 bine yakın kişi tarafından sağlanıyor.

Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça, "Kutlu Doğum Etkinliğine Hoşgeldiniz" yazılı dövizlerin asıldı. Üzerinde "Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız" yazısı ile 6-7 Ekim 2014'te öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları ile uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın fotoğrafları asıldı.

3 noktada sağlık çadırları kuruldu. Platformu göremeyen vatandaşlar için alanın bazı bölümlerine ekran ve ses sistemleri kuruldu, iletişimin kesintisiz sağlanması için de seyyar baz istasyonları yerleştirildi.