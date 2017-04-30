30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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PKK'yı silip atacak operasyonlar!

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Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemde yürütülen etkin ve kararlı operasyonlarla gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine ağır darbe vurdu.
PKK'yı silip atacak operasyonlar!
PKK'yı silip atacak operasyonlar! PKK'yı silip atacak operasyonlar! PKK'yı silip atacak operasyonlar!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son dönemde yürütülen etkin ve kararlı operasyonlarla gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine ağır darbe vurdu.

Güvenlik güçleri, 23 Temmuz 2015'ten bugüne terör örgütlerine yönelik kara ve hava harekatlarında 10 bin 100'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdi.

Son dönemde yoğunlaştırılan bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarla örgütün toplandığı ve saldırı planlarının yapıldığı hedefler birer birer imha ediliyor.

PKK'lı teröristlerce özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının bahar ve yaz tertiplenmesinin engellenmesi amacıyla başlatılan operasyonlarla örgüte göz açtırılmıyor. Kara ve hava harekatlarıyla örgütün kırsalda çökertilmesi hedefleniyor.

Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı'ndaki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik 25 Nisan'da yapılan hava harekatında, aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin bulunduğu 89 terörist öldürüldü.

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