Teröristler cesetleri topladı

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe. 8 terörist operasyonlarda öldürdü. Öldürülen teröristlerin cesetleri yakalanan diğer PKK'lılara toplatıldı.

Tunceliİ'nin Hozat, Çemişgezek ve Ovacık ilçeleri üçgenindeki Aliboğazı Vadisi'nde PKK'ya karşı 27 Nisan'dan bu yana sürdürülen operasyon sabah saatlerinde tamamlandı ve birlikler üslerine döndü.



Operasyonlarda 8 terörist öldürüldü, 2'si yaralı toplam 12 PKK'lı da güvenlik güçlerine teslim oldu.







CESETLER TOPLATILDI



Güvenlik güçlerimiz, burada öldürülen teröristlerin cesetlerini teslim olan diğer teröristlere toplattı ve sarı ceset torbasına koydurdu.