30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
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Teröristler cesetleri topladı

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Tunceli'de PKK'ya ağır darbe. 8 terörist operasyonlarda öldürdü. Öldürülen teröristlerin cesetleri yakalanan diğer PKK'lılara toplatıldı.
Teröristler cesetleri topladı
Teröristler cesetleri topladı Teröristler cesetleri topladı Teröristler cesetleri topladı

Tunceliİ'nin Hozat, Çemişgezek ve Ovacık ilçeleri üçgenindeki Aliboğazı Vadisi'nde PKK'ya karşı 27 Nisan'dan bu yana sürdürülen operasyon sabah saatlerinde tamamlandı ve birlikler üslerine döndü.

Operasyonlarda 8 terörist öldürüldü, 2'si yaralı toplam 12 PKK'lı da güvenlik güçlerine teslim oldu.

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CESETLER TOPLATILDI

Güvenlik güçlerimiz, burada öldürülen teröristlerin cesetlerini teslim olan diğer teröristlere toplattı ve sarı ceset torbasına koydurdu.

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