Çok konuşulacak görüntüler...

ABD askerlerinin YPG'li teröristlerin yanındaki nöbetinin sürdüğünü gösteren yeni görüntüler geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG yöneticilerinin bulunduğu Karaçok Dağı'na hava operasyonu yapması ve ardından Türkiye-Suriye sınır hattında YPG'lilerin Türk askeri birliklerine saldırısı ve Türkiye'nin karşılık vermesinden sonra ABD askerlerinin sınır hattındaki YPG kontrolünde bulunan Rojava bölgesinde tuttuğu nöbet sürüyor.



ABD askerlerinin, geçen Cuma gününden itibaren Kamışlı, Amude, Derik ve Dırbesiye'de sınır hattında YPG'liler ile devriye gezdiği görülürken, halkın ABD askerlerine devriye görevi sırasında sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.





Amkerika'nın Sesi'nin web sayfasında yayınlanan haber ve görünütlere göre, Türkiye-Suriye sınırındaki gelişmelerden sonra ABD askerlerinin cuma gününden bu yana sınır hattında yaptığı devriye görevi devam ediyor. ABD askerlerinin PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'liler ile birlikte Türkiye-Suriye sınır hattında yer alan Kamışlı, Amude, Derik ve Dırbesiye'de yürütükleri devriye görevi sürerken, devriye görevi sırasında bölge halkının ABD askerlerini sevgi ile karşıladıkları belirtildi.





Görüntüler, ABD askerlerinin de gösterilen ilgiden bulundukları zırhlı araçların üzerinde zafer işareti yaptıkları görüldü. Karaçok Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava operasyonunda öldürülen YPG'lilerin cenazesi sırasında ABD askerlerinin de alanda zırhlı araçları ile bulunduğu belirtildi.



