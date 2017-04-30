30 Nisan 2017 Pazar3 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:17Güneş 05:57Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:07Yatsı 21:38
    • 20°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 94.655 0.40
  • Altın: 144,948 0.06
  • Dolar: 3,5508 -0.34
  • Euro: 3,8707 -0.11

Bakanlıktan füze açıklaması:

»
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, Zonguldak Limanı'nda ele geçirilenlerin, Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti-tank savar güdümlü füze için açıklama geldi.
Bakanlıktan füze açıklaması:
Bakanlıktan füze açıklaması: Bakanlıktan füze açıklaması: Bakanlıktan füze açıklaması:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, Zonguldak Limanı'nda ele geçirilenlerin, terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti-tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan; tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’dan Zonguldak Limanı’na gelen İran vatandaşı E.E. idaresindeki araçta gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı. 

MALZEME DOLABINDA BULUNDU

Aracın kabin kısmında askeri dürbün ve mekanizma parçalarının görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada, aynı dürbün ve mekanizmadan çekicinin rüzgarlığında ve malzeme dolabında da bulundu.

PYD TARAFINDAN KULLANILIYOR

Söz konusu eşyaların bilgilerinin ilgili birimlerce paylaşıldığına yer verilen açıklamada, "Bunların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti-tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan; tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Füze sistemini Kiev’de İran vatandaşı üniversite öğrencisinden İran’a götürmek üzere aldığını, teslimat sonucu parça başına ücret karşılığında anlaştığını beyan eden şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakanlıktan füze açıklaması:Bakanlıktan füze açıklaması:Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, Zonguldak Limanı'nda ele geçirilenlerin, Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti-tank savar güdümlü füze için açıklama geldi.
Çok konuşulacak görüntüler...Çok konuşulacak görüntüler...ABD askerlerinin YPG'li teröristlerin yanındaki nöbetinin sürdüğünü gösteren yeni görüntüler geldi.
Teröristler cesetleri topladıTeröristler cesetleri topladıTunceli'de PKK'ya ağır darbe. 8 terörist operasyonlarda öldürdü. Öldürülen teröristlerin cesetleri yakalanan diğer PKK'lılara toplatıldı.
PKK'yı silip atacak operasyonlar!PKK'yı silip atacak operasyonlar!Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemde yürütülen etkin ve kararlı operasyonlarla gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine ağır darbe vurdu.
Diyarbakır'da yüz binler bir araya geldi!Diyarbakır'da yüz binler bir araya geldi!Diyarbakır'da 'Kutlu Doğum Haftası' etkinliği yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.
  • Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştılar30 Nisan 2017 Pazar 12:57
  • İstanbul Valiliği'nden "1 Mayıs" açıklaması30 Nisan 2017 Pazar 12:27
  • Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması30 Nisan 2017 Pazar 12:26
  • Erdoğan'dan ABD'ye 'YPG' tepkisi30 Nisan 2017 Pazar 12:18
  • Kato Dağı'nda şiddetli çatışma! Yaralılar var...30 Nisan 2017 Pazar 12:14
  • Ankara ve Konya'da silahlı çatışma!30 Nisan 2017 Pazar 12:11
  • ‘Çözüm Süreci’ni bitiren teröristler öldürüldü30 Nisan 2017 Pazar 10:50
  • Kriptolara 2. dalga operasyon geliyor!30 Nisan 2017 Pazar 10:40
  • FETÖ hain kadroyu ona emanet etmiş!30 Nisan 2017 Pazar 10:31
  • 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı... Yakalandılar!30 Nisan 2017 Pazar 09:47
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri