01 Mayıs 2017 Pazartesi3 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:16Güneş 05:55Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 21°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 94.655 0.40
  • Altın: 144,935 0.06
  • Dolar: 3,5508 -0.34
  • Euro: 3,8707 -0.11

Trump'tan sürpriz Rusya çıkışı

»
ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda Rusya ile anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi
Trump'tan sürpriz Rusya çıkışı
Trump'tan sürpriz Rusya çıkışı Trump'tan sürpriz Rusya çıkışı Trump'tan sürpriz Rusya çıkışı

CBS televizyonuna konuşan Trump, hangi alanlarda işbirliği söz konusu olduğunu açıklamadan, "Rusya ile birlikte hareket edeceğim. Bu Çin de olabilir, diğer pek çok farklı grup ta olabilir" dedi.

ABD Başkanı Trump, seçim öncesinde yürütülen kampanyanın Rusya ile ilgisi olduğuna dair iddiaları bir kez daha ‘uydurma' olarak tanımladı.

Trump, "Eğer hackeri yakalayamadıysanız, kırma işlemini kimin yaptığını söylemek çok zor" diye konuştu.
 
Seçim öncesinde yürütülen kampanyadaki rakibi Hillary Clinton'un Moskova ile ‘bağlantısını' da hatırlatan Trump, "(Clinton'ın seçim kampanyasını yöneten) John Podesta, anladığım kadarıyla kardeşi ile birlikte Rusya'da bir şirkete sahip. Hillary'nin eşi (eski ABD Başkanı Bill Clinton) Rusya'da görüşmeler yaparken, kendisi Rusya ile uranyum anlaşması yaptı. Fakat bu konuda hiç kimse konuşmuyor" ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'tan sürpriz Rusya çıkışıTrump'tan sürpriz Rusya çıkışıABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda Rusya ile anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi
ABD 2 yıl sonra yeniden Helmand'da askeri üs kurduABD 2 yıl sonra yeniden Helmand'da askeri üs kurduABD Afganistan'dan NATO birliklerinin çekilmesinin ardından 2 yıl sonra ülkenin güneyindeki Helmand vilayetine 300 kişilik üs kurdu.
Trump yine yaptı yapacağını!Trump yine yaptı yapacağını!ABD Başkanı Donald Trump'ın Filipinler lideri Rodrigo Duterte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi.
ABD'de dev yürüyüş!ABD'de dev yürüyüş!ABD Başkanı Donald Trump'ın çevre ve iklim değişikliğine duyarsız kaldığını söyleyen Amerikalılar başta başkent Washington olmak üzere 50 eyalette yürüyüş düzenledi.
Merkel'den şaşırtan açıklama! Destek verdiMerkel'den şaşırtan açıklama! Destek verdiAlmanya’da referandum süreciyle birlikte tartışılmaya başlanan çifte vatandaşlık konusunda Başbakan Angela Merkel’den destek geldi.
Trump sözünü tuttu! Bir yasağı daha tarih olduTrump sözünü tuttu! Bir yasağı daha tarih olduABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası döneminde söylediği 'Obama'nın çevreci kısıtlamalarından kurtulmak' vaadini yerine getirmek için önemli bir adım attı.ru
  • İlk 100 gününde en çok müslümanların canı yandı!29 Nisan 2017 Cumartesi 15:12
  • Suriye sınırı ısınıyor! ABD zırhlıları bölgede29 Nisan 2017 Cumartesi 12:30
  • Trump, Kuzey Kore'ye Çin üzerinden yüklendi29 Nisan 2017 Cumartesi 12:00
  • 7.2 büyüklüğünde şiddetli deprem29 Nisan 2017 Cumartesi 09:38
  • AB'yi uyardı: Türkiye'yi eleştirmekten kaçının29 Nisan 2017 Cumartesi 09:05
  • Ankara'ya sürpriz ziyaret!29 Nisan 2017 Cumartesi 08:37
  • Küstah tehdit! Tüm güçlerimizle saldırırız29 Nisan 2017 Cumartesi 08:26
  • Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi29 Nisan 2017 Cumartesi 08:05
  • ABD bayrağı altında nöbet tutan teröristler29 Nisan 2017 Cumartesi 08:00
  • ABD: Askeri harekata hazırız!29 Nisan 2017 Cumartesi 07:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri