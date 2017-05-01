Trump'tan sürpriz Rusya çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda Rusya ile anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi

CBS televizyonuna konuşan Trump, hangi alanlarda işbirliği söz konusu olduğunu açıklamadan, "Rusya ile birlikte hareket edeceğim. Bu Çin de olabilir, diğer pek çok farklı grup ta olabilir" dedi.

ABD Başkanı Trump, seçim öncesinde yürütülen kampanyanın Rusya ile ilgisi olduğuna dair iddiaları bir kez daha ‘uydurma' olarak tanımladı.

Trump, "Eğer hackeri yakalayamadıysanız, kırma işlemini kimin yaptığını söylemek çok zor" diye konuştu.



Seçim öncesinde yürütülen kampanyadaki rakibi Hillary Clinton'un Moskova ile ‘bağlantısını' da hatırlatan Trump, "(Clinton'ın seçim kampanyasını yöneten) John Podesta, anladığım kadarıyla kardeşi ile birlikte Rusya'da bir şirkete sahip. Hillary'nin eşi (eski ABD Başkanı Bill Clinton) Rusya'da görüşmeler yaparken, kendisi Rusya ile uranyum anlaşması yaptı. Fakat bu konuda hiç kimse konuşmuyor" ifadelerini kullandı.