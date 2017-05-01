FETÖ arşivinden Fuat Avni de çıktı

Örgütün iç yazışmaları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e sunulan raporlarda sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen psikolojik harekât sürecine ait bilgiler ve gündem yaratılması gereken konular üzerine tartışmalar da bulundu. Emniyet üzerinden tweet’ler atan ‘Yıldız Kulis’ adlı Twitter hesabının hangi polislere ait olduğu bilgisine ulaşıldı.



Mikro kart içinde sosyal medyada ‘FETÖ’nün propoganda silahı’ olarak kullanılan ‘Fuat Avni’ ile ilgili bilgiler de bulundu. Bu hesabın örgüt içindeki 8 - 10 kişi tarafından aktif edildiği belirtilirken hesabı kullanan kişilerden birinin de Tuncay Opçin olduğu değerlendirildi.



Raporda, Balyoz kumpası soruşturmasında sanık olan ve ABD’ye kaçan Tuncay Opçin’in kendi hesabı ile aynı anda attığı bir tweet ile kendi kendini deşifre ettiği vurgulandı.

HÜRRİYET