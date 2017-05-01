01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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PKK/PYD'de Tel Abyad paniği

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PKK/PYD'de Tel Abyad paniği
TSK'nın operasyon hazırlıklarını hızlandırması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri, 2015'te Tel Abyad'ı işgal eden PKK/PYD'de büyük paniğe yol açtı.
PKK/PYD'de Tel Abyad paniği PKK/PYD'de Tel Abyad paniği PKK/PYD'de Tel Abyad paniği

Türkiye’nin operasyon hazırlıklarını hızlandırması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” açıklaması Tel Abyad’da paniğe neden oldu.

KORKUDAN ÇUKUR YAZMAYA BAŞLADILAR

ABD’li askerler Tel Abyad sınır kapısı yakınlarında bir askeri noktada PKK’lı teröristlerle toplantı yaptı. Terör örgütü şehrin çeşitli yerlerinde hendekler kazdı ve askeri noktaların sayısını arttırdı. Tel Abyad uydudan saniye saniye takip ediliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 2015 yılından bu yana Tel Abyad’ı işgal altında tutan ve önemli üslenme alanlarından biri haline getiren PKK, Türkiye’nin şehre yönelik operasyon hazırlıkları üzerine büyük bir panik yaşamaya başladı. Önceki gün kente iki arabayla gelen ABD özel kuvvetlerine mensup bir grup asker Tel Abyad sınır kapısı yakınlarında bir karargahta PKK yöneticileriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye kuzeyindeki terör yapılanmasına vurulacak darbe planına ilişkin “Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti.

SANİYE SANİYE İZLENİYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye’nin operasyonundan çekinen terör örgütü Tel Abyad’da çeşitli önlemler almaya da girişti. Şehrin çeşitli yerlerinde hendekler kazan teröristler askeri noktalarını arttırdı. Ayn el Arap’tan (Kobani) kente konvoylarla militan ve mühimmat takviyesi de yapıldı. TSK’nın olası Tel Abyad operasyonunun hazırlıkları da devam ediyor. Uydudan kent saniye saniye izlenirken değiştirilen askeri karargah ve karakolların yeni yerlerinin koordinatları tespit ediliyor.

ŞEHİR TESLİM EDİLDİ

Tel Abyad, PKK’nın Suriye kuzeyindeki terör koridorunu tamamlaması için kritik öneme sahip bir yerleşim birimi. Sakinlerinin tamamına yakını Arap ve Türkmenler’den oluşan bu şehri terör örgütü DEAŞ 2014 yılında ele geçirmişti. 2015 yılında ise PKK, ABD uçaklarının yardımıyla bölgede başlattığı saldırılarla Tel Abyad önlerine kadar gelmiş, DEAŞ güçlü bir mukavemet göstermeden şehri PKK’ya bırakarak Rakka’ya doğru çekilmişti. PKK’nın Tel Abyad’ı ele geirmesiyle Kobani ile Cezira arasındaki bağlantıyı sağlayan terör örgütü Fırat’ın batısındaki Münbiç’e ilerlemişti.

SAVAŞ ÇOK BÜYÜDÜ

Yeni Şafak, Tel Abyad’ın PKK’ya teslim edilmesinin ardından “Bu savaş çok büyüyecek” manşetiyle çıkmıştı. Haberin ayrıntılarında muhalif komutanların sözlerine yer verilmişti. Tel Abyadlı muhaliflerin, bölgedeki en kritik hamle için, “Bu savaş çok büyüyecek” yorumu yapmıştı ve ülkenin PYD eliyle bölünmeye çalıştığı yorumu yapıştı.

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