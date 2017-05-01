01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:16Güneş 05:55Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 21°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 94.655 0.40
  • Altın: 144,935 0.06
  • Dolar: 3,5508 -0.34
  • Euro: 3,8707 -0.11

İngiltere FETÖ’cülere sığınma vizesi verecek

»
İngiltere FETÖ’cülere sığınma vizesi verecek
İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın, hükümete sunduğu raporda, ülkeye giriş yapan kişilerin FETÖ'cü olduğunu söylemesi durumunda bile sığınma hakkı verilmesi istendi.
İngiltere FETÖ’cülere sığınma vizesi verecek İngiltere FETÖ’cülere sığınma vizesi verecek İngiltere FETÖ’cülere sığınma vizesi verecek

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın (UK Home Office) 7 Nisan'da hazırlayıp hükümete sunduğu FETÖ raporunda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den kaçarak İngiltere’ye gelen FETÖ’cülere sığınma hakkı tanınması için öneride bulunuldu. Raporda,'eğitimci, medya çalışanı, ordu ve yargı mensuplarının' haklarında FETÖ’cü olduklarına dair en ufak bir şüphe bulunması ve beyanlarının olması durumunda bile İngiltere’ye sığınma hakkı doğması yönündeki ifade dikkat çekti.

TARAFLARINI BELLİ ETTİLER

FETÖ’cülere kol kanat geren ülkeler listesine giren İngiltere’de bu raporu yazan Bakanlığın önemli bir başka yanı da Birleşik Krallık’a yapılan vize ve sığınma hakları gibi konularda tek yetkili kurum olması. Raporda Türkiye’de bir kişinin ‘Gülenci’, ‘Gülenci olduğundan şüphelenilen’ ya da ‘Gülenci bir kişinin akrabası’ olmasında bile 'kanun karşısında hakkını arayamadığı' ve 'Türkiye’de kötü davranış ve tutuma maruz kalacağına' yönelik büyük bir risk olduğu gibi son derece taraflı bir iddiaya yer verildi. Kötü davranışların yargılama, gözaltına alma ve tutuklama olarak sıralandığı Türkiye’yi karalama raporunda büyük bir skandala da imza atıldı.

MI5’İN SORUŞTURMASI YOK

İngiltere’ye sığınma başvurusunda bulunan bir kişi öncelikle İç Güvenlik birimi olan MI5’in denetiminden geçmesi gerekirken bu raporda FETÖ’cüler için bu zorunluluğun belirtilmemiş olması açıkça İngiltere kanunlarının da çiğnendiği ni gösteriyor. FETÖ'cü Akın İpek ve Tarık Torus İngiltere'ye sığınmıştı.

RAPORDA HİÇBİR RESMİ BELGE YOK

Raporda cezaevlerine konan FETÖ’cülerin, Gülen’i desteklediği ancak darbeye katılmadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2016 Mayıs’ında FETÖ için 'terörist' ifadesi kullandığını ancak kanunla bunun ortaya konulmadığı, cezaevindeki FETÖ’cülerin avukatlarıyla görüştürülmediği gibi iddialar yer alırken bu iddialara ilişkin raporda hiçbir belgeye yer verilmemedi. Yalnızca FETÖ’cülerin sözlü şahitliklerinin dinlenmesi de dikkat çekiyor.

ASILSIZ İDDİALARA İNANIYORLAR

Raporda, BM işkence gözlem raportörünün raporuna göre cezaevindeki FETÖ’cülere işkence yapıldığı iddiası bile yer alıyor ki aynı raportörün daha sonra 'işkence yoktur' ifadesine yer verilmemesi ne kadar taraflı bir rapor yazıldığını da gözler önüne seriyor. Home Office’in istihbarat raporlarına bile bakmadan kendi raporunun büyük kısmında FETÖ’yü, Batı basınında çıkan haberlerle tanımlaması ise bir başka ciddiyetsizlik. Raporda Türkiye'nin sürekli karalanması dikkat çekti.  

AKŞAM

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bu sözlerle uyardı! Milyonlarca kişi ölebilirBu sözlerle uyardı! Milyonlarca kişi ölebilirABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programına son vermemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma ihtimalini dışlamadı.
CENTCOM: 396 sivili yanlışlıkla öldürdükCENTCOM: 396 sivili yanlışlıkla öldürdükCENTCOM, DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısına ilişkin Mart ayı raporunu açıkladı.
İşte ABD-PKK ortaklığı!İşte ABD-PKK ortaklığı!ABD, Türkiye'yi tehdit eden PKK'yı askeri yardımlarıyla Suriye sınırında güçlendirerek, NATO'nun kuruluş amacını ihlal ediyor.
İngiltere FETÖ’cülere sığınma vizesi verecekİngiltere FETÖ’cülere sığınma vizesi verecekİngiltere İçişleri Bakanlığı’nın, hükümete sunduğu raporda, ülkeye giriş yapan kişilerin FETÖ'cü olduğunu söylemesi durumunda bile sığınma hakkı verilmesi istendi.
PKK/PYD'de Tel Abyad paniğiPKK/PYD'de Tel Abyad paniğiTSK'nın operasyon hazırlıklarını hızlandırması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri, 2015'te Tel Abyad'ı işgal eden PKK/PYD'de büyük paniğe yol açtı.
Trump'tan sürpriz Rusya çıkışıTrump'tan sürpriz Rusya çıkışıABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda Rusya ile anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi
  • ABD 2 yıl sonra yeniden Helmand'da askeri üs kurdu30 Nisan 2017 Pazar 16:44
  • Trump yine yaptı yapacağını!30 Nisan 2017 Pazar 12:29
  • ABD'de dev yürüyüş!30 Nisan 2017 Pazar 12:23
  • Merkel'den şaşırtan açıklama! Destek verdi29 Nisan 2017 Cumartesi 22:00
  • Trump sözünü tuttu! Bir yasağı daha tarih oldu29 Nisan 2017 Cumartesi 16:00
  • İlk 100 gününde en çok müslümanların canı yandı!29 Nisan 2017 Cumartesi 15:12
  • Suriye sınırı ısınıyor! ABD zırhlıları bölgede29 Nisan 2017 Cumartesi 12:30
  • Trump, Kuzey Kore'ye Çin üzerinden yüklendi29 Nisan 2017 Cumartesi 12:00
  • 7.2 büyüklüğünde şiddetli deprem29 Nisan 2017 Cumartesi 09:38
  • AB'yi uyardı: Türkiye'yi eleştirmekten kaçının29 Nisan 2017 Cumartesi 09:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri