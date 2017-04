Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan ziyareti öncesi, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği ile ilgili soruya şu şekilde cevap verdi.



"Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Dolayısıyla hükümetin tasarruf alanına ben Cumhurbaşkanı olarak giremem ama ileride ne olur, ne biter, onu da şu anda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şekilde yürüyen bir hükümet yapısı var. Ekonomide yükseliş trendi içerisindeyiz. Her alanda da hükümetimizin başarısı, bu başarıyı değerlendirme, sayın Başbakan'ın kendi tasarrufları her an olabilir. Bu tasarrufları Cumhurbaşkanı olarak da paylaşma imkanımız olacaktır. Buradaki yetki, Başbakan ve hükümete aittir. Bütün temennimiz ülkemizin geleceği için en hayırlı olay neyse, odur. "