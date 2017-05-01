01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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İşte ABD-PKK ortaklığı!

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İşte ABD-PKK ortaklığı!
ABD, Türkiye'yi tehdit eden PKK'yı askeri yardımlarıyla Suriye sınırında güçlendirerek, NATO'nun kuruluş amacını ihlal ediyor.
İşte ABD-PKK ortaklığı! İşte ABD-PKK ortaklığı! İşte ABD-PKK ortaklığı!

ABD, Türkiye'yi tehdit eden PKK'yı askeri yardımlarıyla Suriye sınırında güçlendiriyor. NATO anlaşmasına göre "müttefiği Türkiye"nin güvenliğini güçlendirme yükümlülüğü olan ABD, İttifak'ın kuruluş amacını ihlal ediyor.

NATO'NUN VURGUSU

ABD'nin, ortaya çıkmasında ve gelişiminde en büyük pay sahibi olduğu NATO'nun kuruluş anlaşması, üyelerinin toplu savunma ve barış ile güvenliğin korunması için çabalarını birleştirmekte kararlı olduklarına vurgu yaparak başlıyor.

ABD ise PKK’nın Suriye'nin beşte birine yayılıp, Türkiye'ye karşı büyük bir tehdide dönüşmesine neden oldu.

Anlaşma, üyelerine saldırıya uğrayan müttefiklerine yardım yükümlülüğü getirirken, PKK, NATO üyesi Türkiye’ye, yine NATO üyesi ABD'den aldığı silahlarla saldırıyor. 

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TSK'NIN KARAÇOK HAREKATINA ABD FÜZESİYLE YANIT 

Türkiye'nin 26 Nisan'da Suriye'nin Karaçok ve Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK hedeflerini vurmasının ardından, terör örgütünün sınır hattındaki TSK unsurlarını hedef alan saldırılarında Amerikan yapımı TOW füzesi kullandığı ortaya çıktı. 

PKK'NIN ELİNDEKİ DİĞER ABD SİLAHLARI

Suriye'de çatışan PYD/PKK'lıların sahada çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerden yaptığı incelemeye göre, örgütün elinde TOW füzelerinin yanı sıra ABD menşeli şu silah ve askeri araç gereçler var:

Çoklu roket atarlar ve roket atar rampaları, 80 ve 120 mm üretimi havanlar, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri, Humwee tipi askeri araçlar, Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılar, insansiz küçük hava gözlem araçları.

ABD, Türkiye'nin çeşitli kereler talep etmesine rağmen satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin Anti-tank füzelerini yine PKK'nın Suriye kadrolarıyla paylaşıyor.

TÜRKİYE-SURİYE SINIRININ YÜZDE 65'İNİ ELE GEÇİRDİ 

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, Suriye topraklarının yüzde 20'den fazlası ve Türkiye-Suriye sınırının yaklaşık yüzde 65'i örgütün eline geçmiş durumda.

ABD "SDG" MASKESİNE SIĞINIYOR

ABD'nin Suriye'de müttefik olarak nitelediği PYD/PKK militanları, ülke genelinde "SDG" adını kullanıyor. 

SDG ismine geçiş yapılmasından itibaren ABD, PYD/PKK'ya yardımlarını hızla artırdı. Amerikan yönetimi, askeri yardımlarını PYD/PKK'ya değil SDG'ye yaptığını, hatta silahların yalnızca bu yapı içinde sayıları birkaç yüzü geçmeyen "Suriye Arap Koalisyonu"na yönlendirdiklerini iddia ederek, Türkiye'nin tepkilerini önlemeye çalıştı.

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