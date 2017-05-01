AK Parti'ye üye olduktan sonra 5 kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2014’te ayrıldığı AK Parti’ye yarın dönüş yapacak. Erdoğan, AK Parti’ye üye olmasının ardından 5 ülkeyi kapsayan diplomasi trafiğine girecek.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bugün yapılacak AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında 21 Mayıs’taki olağanüstü kongre süreciyle ilgili hazırlıklar ve Erdoğan’ın partiye üyeliğiyle ilgili karar alınacak. Erdoğan da bugün geç saatlerde döneceği Hindistan ziyaretinin ardından, yarın kurucusu olduğu AK Parti’ye üyelik başvurusunu yapacak ve yeniden parti rozeti takılacak.



Erdoğan’ın, 21 Mayıs’ta yapılacak 3. Olağanüstü Kongre’de de tüm delegelerin ortak imzasıyla AK Parti Genel Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Erdoğan, parti üyeliğinin ardından 3 Mayıs’ta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek. 14-15 Mayıs’ta Çin’e giderek Kuşak ve Yol Zirvesi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı, ardından ABD’ye geçecek. ABD Başkanı Donald Trump’la ilk yüz yüze görüşmesini yapacak olan Erdoğan, 25 Mayıs’ta Brüksel’deki NATO Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan’ın Ramazan ayına kadar Kuveyt’i ziyareti de planlanıyor.