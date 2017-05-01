Türkiye'den altın kaçıran Ermeni yakalandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İstanbul'dan kalkan uçakla gelen Ermeni bir yolcunun üzerinde 12 buçuk kilogram altın ele geçirildi.

12 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Lübnan Gümrük Müsteşarlığı tarafından yayınlanan bildiride, bu sabah başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanında İstanbul'dan gelen Ermeni pasaportu taşıyan bir yolcunun üzerinde 12 buçuk kilogram altın ele geçirildiği belirtildi.

Bildiride Lübnanlı gümrük memurlarının ismi açıklamayan kişinin gümrükten geçişi sırasında üzerine sarılı altını fark ettiği kaydedildi.

Altınların gizleniş şeklinin profesyonel olduğuna dikkat çekilen bildiride, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, tutuklanan kişinin ifadesinin alınacağı aktarıldı.

Gümrük Müsteşarlığı, kaçakçılıkla mücadele konusunda yeni bir başarıyı daha elde ettiğini vurguladı.

Lübnan Hükümeti, geçtiğimiz aylarda ABD'nin hediye ettiği 500 bin dolar değerindeki güvenlik cihazlarını Refik Hariri Uluslararası Havalimanında kullanmaya başlamıştı. Bu yeni cihazlar ile kaçakçılıkla mücadelede yeni bir dönemin başladığı belirtilmişti.