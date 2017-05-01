01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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İşte ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı

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İşte ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı
Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanı Halis Bilden, Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan sonra ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 50 bini geçtiğini söyledi.
İşte ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı İşte ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı İşte ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı

Habertürk'ün aktardığına göre, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz ile Kahramanmaraş'ta geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunan Bilden, 23 barınma merkezinde 260 bin civarında mültecinin kaldığını, Adana ve Osmaniye'deki barınma merkezlerinin tamamlandığını anlattı.

"Fırat Kalkanı operasyonu başlatıldıktan sonra yaklaşık 2 bin kilometrekarelik bir alan güvenli hale geldi ve orada Suriyeliler ciddi bir şekilde ekonomik hayatlarını sürdürüyorlar. Arazilerin hepsinin de ekimlerini yapmışlar ve şu an o bölge yemyeşil. Bu şu anlama geliyor; mutlaka kalan bölgelerin de bu anlamda belki dünyanın diğer ülkeleri tarafından koalisyon güçleri dediğimiz onlar tarafından ama mutlaka ülkemizin öncülüğünde oraların da çok hızlı bir şekilde DEAŞ ve DEAŞ benzeri terör örgütlerinden ivedi bir şekilde temizlenmesi lazım. Geri dönüşlere baktığımızda Çobanbeyli'de, Cerablus'ta, Azez'de, Bab'da insanların geri döndüğünü çok ciddi bir şekilde görüyoruz ve bunların hem eğitim hem sağlık hem diğer imkânları ÖSO'yla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanıyor ve 50 bin üzerinde kişinin kendi ülkelerine döndüğünü görüyoruz, bunun devam edeceğini de çok rahatlıkla söyleyebilirim."

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