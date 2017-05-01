01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Ünlü TV patronuna infazda sır perdesi

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Birçok Türk dizisinin Ortadoğu’ya satış hakkını elinde bulunduran GEM TV’nin sahibi, İran kökenli Karimian’ın İstanbul’da infaz edilmesinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Ünlü TV patronuna infazda sır perdesi
Ünlü TV patronuna infazda sır perdesi Ünlü TV patronuna infazda sır perdesi Ünlü TV patronuna infazda sır perdesi

Cinayetin ‘çete işi’ olduğu öne sürülürken yabancı basında, ülkesinde ‘Batı şovlarını yayınlayıp İslami değerlere aykırı programlar göstermek’ yüzünden son zamanlarda tehdit aldığı iddiaları da yazıldı. Ailesine göre de rejim Karimian'ın peşindeydi.

GEM TV’nin sahibi, İran kökenli İngiliz vatandaşı 45 yaşındaki Saeed Karimian’ın Kuveytli ortağı Muhammed El Muhtari ile birlikte önceki gün İstanbul Maslak’ta öldürülmesinin yankıları sürüyor. İngiliz haber kanalı BBC’nin internet sitesinde dün yayınlanan haberde, bir aile yakınının “Saeed Karimian’ın son üç aydır rejim tarafından tehdit edildiği ve bunun sonucunda İstanbul’u terk etmeyi ve Londra’ya dönmeyi planladığı” yönündeki ifadelerine yer verildi. Aynı haberde “İran’da yabancı ve Batı şovlarını Farsça yayınlayan Gem TV, İran tarafından İslami değerlere aykırı programlar gösterdiğinden dolayı eleştiriliyor ve Batı kültürünün yayılması için suçlanıyor” iddiaları ortaya atıldı. BBC’nin Türk hükümetindeki kaynaklara dayandırdığı bilgi ise cinayetin ticaret ve çetelerle ilişkili olabileceği yönünde.

PİYASAYA BORÇ İDDİASI

Tetikçilerin olay sırasında tabanca kullandıkları belirlendi. Polis, GEM TV’nin yaptığı dizi ve prodüksiyonlar nedeniyle piyasaya çok miktarda borcu olduğu yönünde bilgiye de ulaştı.Saeed Karimian ve ortağının cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Muhammed El Muhtari’nin cenazesi konsolosluk yetkililerince akşam saatlerinde alınarak memleketine götürüldü.

AFP Haber Ajansı, uyduyla yayın yapan eğlence kanallarının İran hükümeti tarafından Batılıların kültürel saldırısı olarak görülmesi nedeniyle suikast haberine İran basınında fazla yer verilmediğini yazdı. Reuters haber ajansı ise Karimian’ın geçen yıl İran’da gıyabında yargılanıp 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Haberde, Karimian’ın ‘ulusal güvenliğe aykırı eylem’ ve ‘devlete karşı propaganda’ yapmakla suçlandığı belirtildi. 

HÜRRİYET

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