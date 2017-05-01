01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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Bu sözlerle uyardı! Milyonlarca kişi ölebilir

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programına son vermemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma ihtimalini dışlamadı.
Bu sözlerle uyardı! Milyonlarca kişi ölebilir
Bu sözlerle uyardı! Milyonlarca kişi ölebilir Bu sözlerle uyardı! Milyonlarca kişi ölebilir Bu sözlerle uyardı! Milyonlarca kişi ölebilir

 Trump ayrıca Kuzey Kore'ye karşı girişilecek büyük bir savaşta milyonlarca kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.

Amerikan CBS televizyonuna verdiği mülakatta başkanlığının ilk 100 gününün değerlendiren Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini sürdürmesinin ülkesini 'çok da mutlu etmeyeceğini' söyledi. Trump, 'Bunun bir askeri müdahale anlamına mı geleceği' sorusuna, "Bilmiyorum. Göreceğiz" yanıtını verdi.

Mülakat sırasında Trump'a, seçim kampanyasına vaat ettiği gibi Çin'i "kur manipülatörü" olarak nitelendirip niterlendirmeyeceği de soruldu. Trump'ın bu soruya cevabı, "Seçildiğim anda bunu yapmayı durdurdular" oldu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i, Kuzey Kore sorununa uluslararası bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları nedeniyle öven Trump daha sonra sarfettiği sözlerle de bu konuda Çin ile işbirliğine önem verdiğini ve bu işbirliğini tehlikeye atmak istemediğini vurguladı:

"Kuzey Kore belki de ticaretten daha önemli bir konu. Evet, ticaret önemli. Ama büyük bir savaşta belki de milyonlarca kişi ölsün mü? Bu durum ticareti gölgede bırakıyor."

Trump, Kuzey Kore'yi dizginlemeye yönelik girişimleri "bir satranç müsabakasına" benzetti, Çin'in Kuzey Kore'yi, nükleer silah sahibi olma arzusundan vazgeçmeye ikna etmesini umduğunu söyledi.

TRUMP: KİM JONG-UN ÇOK UYANIK BİRİ

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği mülakatta Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u da "çok uyanık biri" olarak nitelendirdi.

Kim Jong-Un'un çok genç bir yaşta ülkesini yönetmeye başladığına dikkat çeken Trump, Kuzey Kore'nin mutlaka durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği mülakat sonrası, Tayland ve Singapur başbakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Kuzey Kore krizini ele aldı. Kuzey Kore, Cumartesi sabahı son bir hafta içinde ikinci kez başarısız bir balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

ABD ordusu Pasifik Komutanlığı (PACOM) Sözcüsü Dave Benham, füzenin Kuzey Kore sınırlarını aşamadığını söylemişti. Daha önce ise Kuzey Kore ordusu, kuruluşunun 85'inci yıldönümünü kutlamaları kapsamında uzun menzilli top atışı talimi yapmış, ABD'nin bölgeye gönderdiği USS Michigan denizaltısı ise Güney Kore'nin güneydoğusundaki Busan Limanı'na demirlemişti.

BBC TÜRKÇE

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