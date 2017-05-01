Taksim'de 1 Mayıs alarmı! Gözaltılar var

1 Mayıs Emek ve Dayanışla Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

İstanbul emniyetinin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm etraf demir bariyerlerle çevrildi.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden geçecek vatandaşlar ile turistler, polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra geçiş yapabiliyor.

DEMİR BARİYERLER

Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

YOLLAR KAPALI

Güvenlik önlemleri kapsamında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli geliş-gidiş yönünde trafik akışı sağlanamıyor.

Yol ve cadde başlarında nöbet bekleyen polis ekipleri; Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akımı Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akımı Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akımı Divan Kavşağı'ndan ve Tünel üzerinden Şişli istikametine veya Stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akımı Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş veya Karaköy istikametine yönlendiriyor.

2 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Taksim Meydanı'nda pankart açarak slogan atan iki kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı'nın olduğu bölgede pankart açan iki kadın slogan atmaya başladı. Yasa dışı bir örgütü lehinde slogana atan iki kadına çevredeki polis ekipleri müdahale etti. Pankartları ellerinden alınan kadınlar, gözaltına alınarak polis aracına götürüldü.

BAKIRKÖY'DE KUTLAMA

DİSK, KESK, TMMOB, TBB ve 1 Mayıs Bileşenlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacağı Bakırköy Halk Pazarı alanına çıkan tüm girişler, sivil araçların geçişine kapatıldı.

Polis tarafından Okmeydanı Şark Kahvesi girişinde önlem alınırken, Mecidiyeköy Meydanı'nda, Fatih Saraçhane Parkı'nda çevik kuvvet ekiplerinin de tedbir amaçlı bekletildiği görüldü. Beşiktaş'ta da DİSK binasına giden ara sokaklarda güvenlik önlemi alındı.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Çamlıca gişelerindeki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Ek önlemler kapsamında bazı araçlar polis ekipleri tarafından durdurularak kontrol edildi.

Ayrıca metro, metrobüs ve Marmaray istasyonları ile Kadıköy ve Üsküdar'daki vapur ve feribot iskelelerinde de ekiplerin güvenlik önlemlerini arttırdığı görüldü.

Öte yandan, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında bulunduğu siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, iki koldan kutlama alanına yürüyecek.

Güvenli tedbirleri kapsamında 30 bin 101 emniyet mensubunun görev yapacağı İstanbul'da bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

İncirli ve Marmara Forum önünden miting alanını dönen cadde ve sokakların trafiğe kapatılması nedeniyle, zaman zaman E-5'te İncirli-Merter yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.