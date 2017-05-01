01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:16Güneş 05:55Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 21°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 94.655 0.40
  • Altın: 144,935 0.06
  • Dolar: 3,5508 -0.34
  • Euro: 3,8707 -0.11

Taksim'de 1 Mayıs alarmı! Gözaltılar var

»
Taksim'de 1 Mayıs alarmı! Gözaltılar var
1 Mayıs Emek ve Dayanışla Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.
Taksim'de 1 Mayıs alarmı! Gözaltılar var Taksim'de 1 Mayıs alarmı! Gözaltılar var Taksim'de 1 Mayıs alarmı! Gözaltılar var

İstanbul emniyetinin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm etraf demir bariyerlerle çevrildi.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden geçecek vatandaşlar ile turistler, polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra geçiş yapabiliyor.

DEMİR BARİYERLER

Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

YOLLAR KAPALI

Güvenlik önlemleri kapsamında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli geliş-gidiş yönünde trafik akışı sağlanamıyor.

Yol ve cadde başlarında nöbet bekleyen polis ekipleri; Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akımı Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akımı Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akımı Divan Kavşağı'ndan ve Tünel üzerinden Şişli istikametine veya Stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akımı Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş veya Karaköy istikametine yönlendiriyor.

2 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Taksim Meydanı'nda pankart açarak slogan atan iki kadın, polis tarafından gözaltına alındı. 

Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı'nın olduğu bölgede pankart açan iki kadın slogan atmaya başladı. Yasa dışı bir örgütü lehinde slogana atan iki kadına çevredeki polis ekipleri müdahale etti. Pankartları ellerinden alınan kadınlar, gözaltına alınarak polis aracına götürüldü.

BAKIRKÖY'DE KUTLAMA

DİSK, KESK, TMMOB, TBB ve 1 Mayıs Bileşenlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacağı Bakırköy Halk Pazarı alanına çıkan tüm girişler, sivil araçların geçişine kapatıldı.

Polis tarafından Okmeydanı Şark Kahvesi girişinde önlem alınırken, Mecidiyeköy Meydanı'nda, Fatih Saraçhane Parkı'nda çevik kuvvet ekiplerinin de tedbir amaçlı bekletildiği görüldü. Beşiktaş'ta da DİSK binasına giden ara sokaklarda güvenlik önlemi alındı.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Çamlıca gişelerindeki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Ek önlemler kapsamında bazı araçlar polis ekipleri tarafından durdurularak kontrol edildi.

Ayrıca metro, metrobüs ve Marmaray istasyonları ile Kadıköy ve Üsküdar'daki vapur ve feribot iskelelerinde de ekiplerin güvenlik önlemlerini arttırdığı görüldü.

Öte yandan, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında bulunduğu siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, iki koldan kutlama alanına yürüyecek.

Güvenli tedbirleri kapsamında 30 bin 101 emniyet mensubunun görev yapacağı İstanbul'da bazı yollar da trafiğe kapatıldı. 

İncirli ve Marmara Forum önünden miting alanını dönen cadde ve sokakların trafiğe kapatılması nedeniyle, zaman zaman E-5'te İncirli-Merter yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adana'da akıllara durgunluk veren olay!Adana'da akıllara durgunluk veren olay!Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşında evlendirilen Z.K, aynı yaştaki 'kocası' İsa Arıç'ın eve gelmeyeceğini düşününce, sevgilisi İ.D'yi eve aldı. Gece saatlerinde eve gelen İsa Arıç, İ.D tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Taksim'de 1 Mayıs alarmı! Gözaltılar varTaksim'de 1 Mayıs alarmı! Gözaltılar var1 Mayıs Emek ve Dayanışla Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.
Hayko Bağdat'tan küstah tweetHayko Bağdat'tan küstah tweetGazeteci Hayko Bağdat Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.
Rus generalin cesedinde bir sır daha çözüldüRus generalin cesedinde bir sır daha çözüldüArdahan'da bulunan Rus subayın, vücudu ile kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümemiş olmasında mezarının ateş tuğladan yapılmasının da etkisi olduğu belirtildi.
Ünlü TV patronuna infazda sır perdesiÜnlü TV patronuna infazda sır perdesiBirçok Türk dizisinin Ortadoğu’ya satış hakkını elinde bulunduran GEM TV’nin sahibi, İran kökenli Karimian’ın İstanbul’da infaz edilmesinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.
İşte ülkesine dönen Suriyelilerin sayısıİşte ülkesine dönen Suriyelilerin sayısıBaşbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanı Halis Bilden, Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan sonra ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 50 bini geçtiğini söyledi.
  • Türkiye'den altın kaçıran Ermeni yakalandı01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:13
  • FETÖ arşivinden Fuat Avni de çıktı01 Mayıs 2017 Pazartesi 07:51
  • Bakanlıktan füze açıklaması:30 Nisan 2017 Pazar 21:45
  • Çok konuşulacak görüntüler...30 Nisan 2017 Pazar 21:13
  • Teröristler cesetleri topladı30 Nisan 2017 Pazar 21:03
  • PKK'yı silip atacak operasyonlar!30 Nisan 2017 Pazar 20:58
  • Diyarbakır'da yüz binler bir araya geldi!30 Nisan 2017 Pazar 16:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı30 Nisan 2017 Pazar 13:06
  • Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştılar30 Nisan 2017 Pazar 12:57
  • İstanbul Valiliği'nden "1 Mayıs" açıklaması30 Nisan 2017 Pazar 12:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri